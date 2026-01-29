「最帅令狐冲」吕颂贤曾患重病险死 重创暴瘦休息一年7字诉心声 下月「登六」攞乐悠卡

TVB经典金庸剧1996年版《笑傲江湖》主演「令狐冲」男星吕颂贤，去年惊传病重一度入院，两个月内多次出入急症室，更试过留医ICU十四日处于昏迷状态，当时吓坏太太麦景婷。吕颂贤出院后身形暴瘦，近日与张国强聚会时，曝光最新状态。

吕颂贤体重曾暴跌40磅

吕颂贤未大病前一直保养得宜，看不出下月便「登六」可以拎乐悠咭，但病愈后体重暴跌40磅的他，脸上添上大量皱纹，幸而精神尚算不错。吕颂贤今日（29日）在微博发文，分享为杂志拍摄的封面照，更表示：「休息了一年啦，这个状态OK啦」。

而日前张国强在社交平台分享影片，在活动上与吕颂贤、吴启华相聚，吴启华与吕颂贤更搞笑地以「倚天屠龙记的张无忌」、「笑傲江湖的令狐冲」分别作自我介绍。张国强留言：「见到吴启华和吕颂贤啦！感觉我们好像在江湖聚会一样。」

吕颂贤中气十足

吕颂贤穿上型格西装现身，精神饱满又中气十足，其脸颊及身形逐渐长肉，回复昔日状态，似乎恢复得不错。不少网民睇片后，大赞三人冻龄有术，而且关心吕颂贤的健康状况：「身体健康最重要」、「吕颂贤好像是大病初愈啊」、「见到靓仔老咗冇变形，仲系咁靓仔，突然觉得好安慰」等。

