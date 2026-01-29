Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

炎明熹惊爆曾考虑退出娱乐圈：拜拜都唔讲 首揭「入雪柜」内幕 升呢做老板自评近0分？

影视圈
更新时间：16:30 2026-01-29 HKT
发布时间：16:30 2026-01-29 HKT

现年20岁的乐坛小天后炎明熹（Gigi），凭借独特声线与舞台魅力收获大批粉丝，但早前却因合约风波沉寂半年，一度绝迹幕前。近日，她带著新歌《风旅》强势回归，并首度公开剖白被「雪藏」期间的心路历程，更惊爆当时曾极度焦虑，一度想过无声无息地退出乐坛，放弃歌手身份。

炎明熹内心交战萌生退意

炎明熹在访问中坦言，在与前公司合约期满的大半年前，已决定不再续约，随之而来的是长达半年的停工期，也就是俗称的「入雪柜」。过去总是行程满档、被工作推著走的她，生活节奏突然被迫停顿，巨大的转变让她陷入极度迷惘与焦虑。

炎明熹想过不辞而别

她形容当时脑海中犹如「天使与魔鬼」在交战，内心充满挣扎，甚至开始怀疑人生，反复自问：「我究竟还要不要继续做（歌手）？」Gigi更自爆，当时曾萌生退意，甚至想过不辞而别，连一声「拜拜」也不说就此消失在乐坛。

炎明熹因为歌迷而留低

就在她放弃的念头最为强烈之时，让她最终咬紧牙关坚持下来的，是她的一众粉丝「Gi炎粉」。炎明熹感性地表示，每当想到粉丝们一直以来的无条件支持，就觉得如果自己这样无声无息地抛弃他们，是极度不负责任的行为。正是这份与粉丝之间的情义，成为了她重新振作、撑下去的最大动力。

炎明熹找老师进修歌艺

在「雪藏」期间，她并未自怨自艾，反而积极寻求突破，透过学习射箭、排球等运动来锻炼心智，同时寻访多位歌唱老师进修，希望能「藏起」旧有的唱法，开拓更广阔的音乐领域。

炎明熹做老板自评仅「5分」

如今，恢复自由身的炎明熹在家人的支持下，自组工作室，正式升级成为「老板」。不过，当被问及为自己的老板表现评分时，她却谦虚地只给了自己「5分」。她笑言，自己并不想当一个事事发号施令的领导，反而更像团队中的一员，与大家并肩作战。她认为自己的角色是在必要时，勇敢地站出来带领团队，而非高高在上。

