东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队  林映辉被怒推临危不乱极专业  生死5分钟画面曝光

今晚《东张西望》继续跟进「攞命邻居」事件。徐先生与徐太太去年斥资40多万购买黄大仙屋邨一个200平方呎租置单位，还花了10多万元装修，怎料却遇上疑似有精神问题的失控婆婆袭击滋扰，前后被骚扰长达120日。今晚《东张》直击这名「送饭婆婆」的终极暴力恶行，亦跟进事件平复之后，房署的跟进工作，其回复或会令徐先生夫妇甚为无奈。

林映晖深入虎穴

昨晚讲到《东张》摄制队决定到婆婆单位尝试了解情况，主持林映晖深入虎穴，期间林映晖多次不怕危险接近婆婆，见后者突然冲出门口、向隔邻的单位疯狂踢闸，林映晖亦处变不惊，冷静地问「𠮶度唔系你屋企，点解你要踢闸？」，之后婆婆返到屋企，林映晖亦紧随步入，婆婆随后情绪激动，甚至大力推开林映晖，但后者仍然没有丝毫畏缩，甚为专业。

婆婆向东张团队挥锤

之后婆婆突然发难，手持巨型铁锤冲上徐先生夫妇单位外，期间更一度向《东张》工作人员挥锤，险象横生。当时刚巧徐先生夫妇并未有闩门，幸好《东张》的工作人员大声叫「闩门」，徐先生才及时关上木门，不够两秒婆婆已「手起锤落」，疯狂向木门狂轰5分钟，期间见婆婆锤锤有力，木门被她打到出现多个凹痕，口内亦发出徐太的哭喊惊呼声，情况极为恐怖。《东张》团队即时决定报警。

婆婆被制服扣上手铐

施袭完毕的婆婆回到自己家中，再没有开门予《东张》团队，之后警方赶到，最后成功入屋将婆婆制服，并为她扣了手铐，随后将她送院；而徐先生夫妇经历刚才的生死一瞬间，感到极之害怕，徐太太亦惊慌过度同样要送院。徐先生夫妇之后接受访问，表示当时的确感到徘徊在生死边缘，徐先生道：「我咁大个仔都未见过咁暴力嘅场面，我需要食过夜粥，但如果佢入到嚟，我都冇信心可以制服佢」。徐先生又谓，婆婆的5分钟施袭，已令木门接近破烂，在屋内亦看到出现裂痕。

徐太太：我冇嬲佢

徐先生夫妇之后在《东张》团队的协助下，去到房署了解事件将如何跟进，有关方面之后派出保安于徐先生的单位外一日巡逻7次，徐太亦满意相关安排。徐先生表示依家估计，婆婆是认为她的心上人正在他们家中，故此就为该单位送饭，不过因为徐先生夫妇不接受好意，故此婆婆就勃然大怒施以袭击。徐太之后表示：「其实佢都好惨，冇咗个家庭，我冇嬲到佢，我希望第时有机会，佢认唔认得我都好，我可以去探吓佢」。

房署：婆婆表现平静

至于婆婆被送入医院后，一直被扣上手铐要接受警方调查，之后两周之后《东张》再度婆婆住处探访，却没有人在家，婆婆疑似仍被警方扣查。《东张》之后为此事去信房署，房署指已经接触过婆婆，认为婆婆「沟通及表达能力都正常，表现平静」，亦指她居住多年，「从未有任何投诉或暴力事件的纪录」，事发后署方已「要求她停止暴力行为」。主持区永权之后指：「睇晒成个故事，再睇埋刚才呢个回应，已经有人火速话：『哗，真系唔该晒㖞』」。

