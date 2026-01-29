邓一君爆古天乐重情念旧 力撑独立电影 忆被杨采妮引荐 惜未圆歌星梦丨独家

电影版《寻秦记》上映掀起集体回忆，古天乐再演项少龙牵动人心，而邓一君「李小超」惊喜回归更添温度。退隐多年的邓一君，不仅重现经典角色，更细诉星途上与张国荣、杨采妮及古天乐交织的缘份。采访：方骞平

电影版《寻秦记》由古天乐总监制兼主演，自上映以来票房报捷，热话不断，更掀起剧迷的集体回忆。焦点除了落在项少龙一角之外，当年剧集关键人物「李小超」由退隐多年的邓一君再度饰演。对于26年前的剧作成为回忆杀，邓一君有感而发：「睇返感觉世界在变，情怀冇变，好嘅戏就系咁简单咁纯粹，总之睇完之后感到开心，有种以前细个睇完贺岁片散场后嘅感觉。」

见证情怀不老

邓一君更进一步分享，《寻秦记》在他眼中绝非一部香港电影咁简单，而是跟一班一齐成长在香港的老朋友聚旧：「𠵱家我哋老喇，观众都老了，情怀就系咁神奇，好多细节已经唔重要，因为成件事令你怀念，有心嘅香港电影唔知仲有几多部，感恩仲可以一齐见证。」提到电视剧版《寻秦记》中饰演「连晋／嫪毐」的江华多次解释拒演电影版，认为昔日角色是无法超越的经典，邓一君有不同看法：「重拍系非常有意思，票房已经证明一切，证明大家都好想有呢份回忆。」他甚至对未来充满想像，建议若有第3集，故事可以讲古代人坐时光机返来现代之后，在香港发生的故事，「李小超」可能更有发挥。

女儿赞做得好

49岁的邓一君，9岁开始演出港台教育电视，1994年凭《记得……香蕉成熟时》中「香蕉仔」杨醒波一角获提名金像奖「最佳新演员奖」，其后于TVB剧《烈火雄心》挑战演智障少年「刘海宝」，与饰演二哥的古天乐结缘。2004年20多岁已到达演艺生涯高峰，退出娱乐圈转战财经与保险领域，他从不后悔转行，如今已育有一女，为陪伴女儿赴英求学，经常往返两地。谈到这次电影，他分享与家人的温馨时刻：「由于今次系阿女第一次喺戏院睇我自己嘅演出，所以好难忘。阿女话虽然我戏份少，但都做得好，我听到都好开心。」

为学业弃梦想

虽然退出娱圈多年，邓一君坦言戏瘾仍在，更首度细谈星途中两段交错的缘份，成为他演艺路上最珍贵的烙印。他自爆最难忘的往事之一，是当年几乎踏上歌手之路：「我记得当年杨采妮介绍我畀佢公司EMI认识，双方都倾过合作，之后张艾嘉又介绍我飞去台湾同滚石唱片倾。如果愿意放弃学业，有机会去台湾发展做歌手。」喜欢唱歌的他，唯一感到美中不足的就是从未圆歌手梦。而另一件烙印心底的往事，则与一代巨星张国荣有关：「当年我喺传媒口中听到被张国荣睇好『双古一邓』（古天乐、古巨基及邓一君）3位新人，直至1994年第13届《香港电影金像奖颁奖礼》上佢主动同我倾偈，仲赞我演戏好，虽然当晚我最终攞唔到最佳新演员奖，但能够认识到一代巨星，真系兴奋过攞奖。」这段来自巨星的温暖鼓励，至今仍是他生涯中最珍贵的礼物。



当年邓一君和「玉女」杨采妮拍港台电视单元剧结缘。

7年前邓一君实现老板梦，在油麻地开设小店卖车仔面，古仔第一时间现身撑场。

邓一君在《烈火雄心》中挑战演智障少年「刘海宝」，在戏外与古天乐成为好友。

当年UFO电影公司三部重头戏宣传海报，邓一君（中排左），前排有巨星刘嘉玲、梁朝伟、曾志伟、张国荣。

至于与古天乐超过20年的交情，友谊始于多次合作：「当年同古仔、宣萱都好friend，因为一齐拍过《美味天王》、《刑事侦缉档案IV》，所以建立咗一份友谊。」他更大赞古仔为人念旧而且重感情，并分享关键往事：「我最深刻系我2001年曾经自编自导一部独立电影，当时邀请古仔担任男主角，佢当时已经好忙好红，但都应承帮我拍，所以我好感激。我哋更谂过自制戏剧，又齐齐热爱打机及玩车，所以一直都会保持联络。」另外，面对外界关注他外形发福的变化，邓一君坦然解释：「之前任职保险时冇刻意注意体态，目的系想建立一个成熟敦厚的外形。直到3年前健康指数唔太好，所以就立心开始keep fit，我由当时最高峰82kg（约180磅）减咗30磅（150磅）。」他多谢大家关心，承诺会好好保养身体。