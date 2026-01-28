Jeremy自认骗术高超 新节目《骰界》成为「公敌」 吴冰被吴肇轩取笑小器

ViuTv 全新竞技游戏综艺节目《骰界》将李骏杰（Jeremy）欺骗人的强劲手法尽情展现，他更将自己的天然保护色运用得淋漓尽致。难怪吴肇轩指出，一开始以为Jeremy不会骗人，但拍到最后大家也觉得他是最大敌人。文 钟舜英、图 朱伟彦

李骏杰（Jeremy）、苏雅琳（Ivy So）、雷濠权（Jason Loi）、吴冰、吴肇轩及郭嘉骏（193） 一起为ViuTv 全新竞技游戏综艺节目《骰界》担任主持。不过未知是否因193与ERROR经理人发生内讧导致被雪藏，而缺席此节目开播记者会，就连一众主持接受传媒访问宣传节目，193同样没有出席，令雪藏传闻更甚。

节目与《胶战》无关

当谈到ViuTV综艺游戏节目，大家自然便会想到《胶战》，这次全新竞技游戏综艺节目《骰界》也让观众顺理成章地想到是否与《胶战》有关，几位主持均表示节目与《胶战》无关，不过他们觉得也可以比较一下，吴冰笑言：「可能我们较有脑些。哈哈！」然而《胶战》已深入民心，吴肇轩觉得有声音是好事，若然在网上因主持这节目被人骂的话，他也照样以多谢来回应大家，他感到两个游戏节目完全是两回事，玩法完全不同。

193被Jeremy骗得好惨

Jeremy这次可说是真人不露相，自认骗人手法强劲，就连193也被他骗得很惨，他笑言:「不要被我外表骗到，这些就是我的天然保护色，十分强劲！」难怪吴肇轩也指出，大家一开始以为Jeremy不会骗人，但拍到最后大家都觉得他是最大敌人。虽然这个游戏节目是胜出者获得奖励，而不是输了被惩罚，吴肇轩却指出在全香港观众面前出丑实在是最大惩罚。吴冰极为认同地说，在全港观众面前展现到自己原来是一个蠢才，真的是最大惩罚。

吴肇轩爆193私下系「好人大哥哥」

吴冰在节目中因为被其他主持欺骗，因而嬲尽各人，不过，她所嬲的程度因人而异，她透露Ivy被她嬲了两日、嬲了吴肇轩一星期、Jason也被她嬲了两星期之久。听到吴冰这番话，吴肇轩取笑她说:「看来不是大家的问题，而是你小器。哈哈！」吴冰即说这次拍摄过程中没有嬲过Jeremy，她亦想了很久有没有试过嬲193，最终她说:「由于193在节目中经常是孤军作战，有机会是伤害不到我。」吴肇轩则感到193玩游戏时是个最有趣、最爱整色整水之人，但私底下却很正经，「收工后若顺路他也会载我回家，由奸诈人变为好人大哥哥。」这次他们最难忘就是到某大型家私舖拍摄，过程中除了可玩城市定向及计数游戏外，更可以任意捣乱，之后有人替他们执拾，实在是过瘾的一次。



