Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王祖蓝罕剖白跟钟嘉欣关系  传因对方辞任TVB高层  认管理一方面能力不足：我不才

影视圈
更新时间：16:06 2026-01-28 HKT
发布时间：16:06 2026-01-28 HKT

现年46岁的前TVB高层王祖蓝，近年将事业重心转移至内地，但关于他当年辞任TVB首席创意官一职的背后原因，坊间一直众说纷纭。其中流传最广的说法是，他因未能帮助好友钟嘉欣夺得视后宝座，心存愧疚而挂冠求去。近日，王祖蓝在接受资深传媒人查小欣的访问时，首度回应这个传闻，并坦言自己不擅长处理人事问题，直认「不才」。

王祖蓝：非因单一事件离职

事件源于2021年的《万千星辉颁奖典礼》，当时钟嘉欣凭借在剧集《星空下的仁医》中的精湛演技，成为「最佳女主角」的顶头大热。据传，时任TVB高层的王祖蓝亲自邀请远在加拿大的钟嘉欣回港出席颁奖礼，令外界普遍认为她获奖已是囊中物。

相关阅读：

王祖蓝因愧对钟嘉欣而挂冠？

然而，最终赛果却大热倒灶，视后由林夏薇夺得，引发网民热议，替钟嘉欣感到不值。随后便有传闻指，王祖蓝因此事深感愧对好友，最终选择辞去高层职务。对于这个说法，王祖蓝在查小欣的节目《红查馆》中明确否认：「又冇，首先管理层内部讨论系高度机密。」他解释，当初邀请钟嘉欣，纯粹是出于好朋友的交情，「佢好畀面」，同时也肯定她当年的作品「对外呼声都相当之高」。

王祖蓝自认不才

他强调，离开管理层岗位并非因为这单一事件的结果。「我唔做𠮶个位啦，」王祖蓝澄清道，「我又唔系离开（TVB），我而家都有返去帮手。」王祖蓝进一步剖白，他离开高层职位的主因，是发现自己在处理复杂的人事关系上力有不逮。他坦言：「处理人事都系一种才能，我冇喺𠮶个地方处理人事嘅能力，都系我不才。」

王祖蓝认TVB存在山头文化

当被问及TVB内部是否存在「山头文化」时，他直言不讳：「话冇就呃你啦，边间公司都系，你有人嘅地方就有㗎啦！」此番言论，与早前卸任总经理的曾志伟所言不谋而合。曾志伟亦曾表示，自己对解决公司「山头文化」的表现是0分，因为人事问题错综复杂，难以根除。

王祖蓝：应有人专责处理山头文化

王祖蓝表示，他清楚自己的强项在于「项目组织」，但对于处理内部人际关系和权力平衡，他既不精通，也认为应该有专人负责。他分享在北京的经验，指当时有合作伙伴专门帮他处理各平台之间的利益与人际关系。但在TVB担任高层时，「应该有人帮我去处理啲山头，但系都冇，所以就难。」

相关阅读：曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
政情
4小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
22小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
19小时前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测易衬又舒服：做个健康地雷妹！限时买1送1+满额即减
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测舒服唔刮脚 全线卖断货 官方：努力加单中！
生活百科
22小时前
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
影视圈
8小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
金价再破顶 大行睇6000美元 美汇急挫兼美军演习刺激 欧洲最大资管「弃美换金」
金价再破顶 大行睇6000美元 美汇急挫兼美军演习刺激 欧洲最大资管「弃美换金」
投资理财
23分钟前
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
影视圈
7小时前
04:13
星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！
申诉热话
9小时前
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
23小时前