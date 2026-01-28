王祖蓝罕剖白跟钟嘉欣关系  传因对方辞任TVB高层  认管理一方面能力不足：我不才

现年46岁的前TVB高层王祖蓝，近年将事业重心转移至内地，但关于他当年辞任TVB首席创意官一职的背后原因，坊间一直众说纷纭。其中流传最广的说法是，他因未能帮助好友钟嘉欣夺得视后宝座，心存愧疚而挂冠求去。近日，王祖蓝在接受资深传媒人查小欣的访问时，首度回应这个传闻，并坦言自己不擅长处理人事问题，直认「不才」。

王祖蓝：非因单一事件离职

事件源于2021年的《万千星辉颁奖典礼》，当时钟嘉欣凭借在剧集《星空下的仁医》中的精湛演技，成为「最佳女主角」的顶头大热。据传，时任TVB高层的王祖蓝亲自邀请远在加拿大的钟嘉欣回港出席颁奖礼，令外界普遍认为她获奖已是囊中物。

王祖蓝因愧对钟嘉欣而挂冠？

然而，最终赛果却大热倒灶，视后由林夏薇夺得，引发网民热议，替钟嘉欣感到不值。随后便有传闻指，王祖蓝因此事深感愧对好友，最终选择辞去高层职务。对于这个说法，王祖蓝在查小欣的节目《红查馆》中明确否认：「又冇，首先管理层内部讨论系高度机密。」他解释，当初邀请钟嘉欣，纯粹是出于好朋友的交情，「佢好畀面」，同时也肯定她当年的作品「对外呼声都相当之高」。

王祖蓝自认不才

他强调，离开管理层岗位并非因为这单一事件的结果。「我唔做𠮶个位啦，」王祖蓝澄清道，「我又唔系离开（TVB），我而家都有返去帮手。」王祖蓝进一步剖白，他离开高层职位的主因，是发现自己在处理复杂的人事关系上力有不逮。他坦言：「处理人事都系一种才能，我冇喺𠮶个地方处理人事嘅能力，都系我不才。」

王祖蓝认TVB存在山头文化

当被问及TVB内部是否存在「山头文化」时，他直言不讳：「话冇就呃你啦，边间公司都系，你有人嘅地方就有㗎啦！」此番言论，与早前卸任总经理的曾志伟所言不谋而合。曾志伟亦曾表示，自己对解决公司「山头文化」的表现是0分，因为人事问题错综复杂，难以根除。

王祖蓝：应有人专责处理山头文化

王祖蓝表示，他清楚自己的强项在于「项目组织」，但对于处理内部人际关系和权力平衡，他既不精通，也认为应该有专人负责。他分享在北京的经验，指当时有合作伙伴专门帮他处理各平台之间的利益与人际关系。但在TVB担任高层时，「应该有人帮我去处理啲山头，但系都冇，所以就难。」

