泽尻英龙华被爆与细14岁男友春季在小岛结婚 视对方为长远交往对象已见家长 曾历一段婚姻只维持2年

影视圈
更新时间：15:45 2026-01-28 HKT
发布时间：15:45 2026-01-28 HKT

39岁日本女星泽尻英龙华日前被爆有新欢，对象是小14岁的男友，更被指于今年春季举行婚礼的消息，预计在偏远岛屿举行小型婚礼，届时仅邀请亲友参加。据日媒《FRIDAY》报道，泽尻英龙华与男友稳定拍拖，但男方目前居住在距离东京超过1,000公里的偏远岛屿上，2人计划在男方家乡举行婚礼，届时仅邀请亲友参加，消息未获泽尻事务所确认，但已成热话。

19岁凭《一公升的眼泪》爆红

岛上居民透露泽尻英龙华过去时常造访小岛，探望居住在当地的友人，并在一场聚会认识了现任男友，「去年夏天开始，2人在开往岛屿的船上相处得就像恋人一般甜蜜，那时候应该就已经发展成恋人关系了。」泽尻英龙华男友被指阳光健谈、有礼貌，与家人感情融洽。泽尻英龙华都视对方为可长远交往的对象，已带男友见过母亲。泽尻英龙华的情史颇为坎坷，19岁时主演《一公升的眼泪》爆红，22岁结婚，却在24岁离婚，34岁时因吸毒入狱，直到38岁才重新复出，去年末与男友被拍到共同跨年，非常甜蜜。

