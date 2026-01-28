Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

25岁「东张女神」比坚尼解放S曲线网民惊呼犯规 曾患ADHD无损人气

影视圈
更新时间：15:00 2026-01-28 HKT
发布时间：15:00 2026-01-28 HKT

2023年落选港姐邓凯文样貌甜美，加上骄人身材，火速主持《东张西望》，成为「东张女神」之一。邓凯文早前疑收「封胸令」，大量派少分享性感照，但在近日忽高忽低的气温下，邓凯文再度派福利，为网民带来㷫烚烚的冬日。

邓凯文长发半掩酥胸

邓凯文前日（26日）在threads分享一辑水著靓相，见到她穿上蓝色比坚尼，下身系上橙蓝色丝巾，长发披肩半掩酥胸，性感中又带仙气。当中邓凯文又在黄昏天色下，大摆S形曲线甫士，零赘肉的丰满身材，睇到网民热血沸腾。

相关阅读：「东张女神」忘情打气意外春光乍泄？上围疯狂晃动超吸睛 TVB颁奖礼台下更性感

邓凯文未有特别注明，只在照片下写上：「冬」。不少网民大赞邓凯文：「太犯规了吧」、「啲头发真系好古惑」、「东张女神，美女迟早爆红」、「这个冬天不太冷」、「无人比妳更强」等。

邓凯文食药改善ADHD

25岁的邓凯文毕业于英国诺定咸大学，参加《2023年度香港小姐竞选》最终在10强止步。邓凯文入行后形象活泼好动，原来与病情有关，邓凯文曾在节目中透露患有ADHD（注意力不足及过动症 ），在小学时发现问题，食药后情况已有好转，近年加入娱乐圈做喜欢的工作，会好专注，病情已得到改善。

相关阅读：25岁「东张女神」穿豹纹小背心装解放迫爆身材 睇澳门格兰披治大赛车上半身一部位劲抢Fo

