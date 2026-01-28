37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子

现年37岁的「𡃁模」界始祖文咏珊（Janice Man），2019年与相恋5年的富三代金融才俊吴启楠（Carl）结婚，虽然已升呢做亿万阔太，但她却未有因此而有放弃幕前事业，两年前更凭电影《消失的她》成为亿万票房女星，可谓事业爱情两得意。于去年初文咏珊突然变得低调，未有公开露面，同年9月，她在无预警地宣布已为人母，但就未有透露BB性别，保密功夫做到足。近日先后有网民在曼谷野生捕获文咏珊，其中素颜四眼妹造型似学生妹。

文咏珊平易近人

最近有网民在小红书分享「在曼谷机场偶遇文咏珊」，并晒出两人的合照，写道：「感谢延误！延误3h在机场蹲在门口热的满头大汗，忽然看见旁边一个美女从车上下来！非常瘦非常白非常漂亮！ ！」网民大赞文咏珊是非一般美女，还续说：「即使是素颜也是和一般人有壁的大美女！ ！仔细一看！ ！文咏珊！ ！ ！想合照的心让我偷偷摸摸的在值机口等她值完机，太温柔了非常平易近人！ ！非常爽快的答应了我们合照的请求！ ！太美了，太曼妙了」。

相关阅读：Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷

文咏珊被赞气质依然

照片中的文咏珊自行拖着行李，梳着中间分界发型，戴着黑框眼镜，无惧以全素颜状态示人，皮肤紧致有光泽，身穿蓝色短袖Tee、配搭白色牛仔裤，身材相当纤瘦，状态跟没生过一样，完全看不出已为人母。网民都纷纷留言大讃她回复少女状态：「33真的是气质美女」、「好美哦」、「素颜美女！真的好美！」、「有少女味」等。此外，另有网民在曼谷siam square偶遇文咏珊，并上载两人合照，留言赞她真人很纤瘦、皮肤雪白，并指她说话是超级温柔。亦有网民捕获她亲自行入店舖排队买咖啡，一点架子也没有。

相关阅读：36岁Janice Man文咏珊无预警宣布BB出世：两只小脚降临家中 消失9个月突做妈妈获群星恭贺