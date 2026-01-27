邓丽欣旧爱王子邱胜翊陷桃色风波终蒲头 满脸憔悴身型暴瘦 范姜彦丰隔空开火4字狂轰

邓丽欣前男友、台湾男星「王子」邱胜翊去年被爆介入台湾艺人范姜彦丰与粿粿（江玮琳）的婚姻，与已婚人妻发展恋情，引发台湾娱乐圈轩然大波。「王子」邱胜翊公开道歉并承认超越朋友界线，其代言的品牌纷纷终止合作，经理人公司亦宣布王子全面停工。

「王子」邱胜翊神隐一段日子终现身

神隐了一段日子的「王子」邱胜翊终于现身，昨晚（26日）悄悄现身所属经理人公司喜鹊娱乐的尾牙活动，虽然他身穿白色帽T、外搭黑色外套，低调现身，不过片段曝光后，随即成为网民讨论焦点。

相关阅读：邓丽欣旧爱王子邱胜翊再发「772字道歉文」 自爆代父还债想分期赔偿未达共识 盼流言蜚语适可而止

「王子」邱胜翊失去昔日的风采

金泰佑昨晚在IG限时动态PO出参加尾牙的影片，意外捕捉了「王子」邱胜翊的身影，当日身穿白色帽T搭配黑色外套的低调「王子」邱胜翊坐在台下，旁边有弟弟邱宇辰，他们和Summer与萧敬腾坐同一桌，「王子」邱胜翊的身形比以前消瘦，脸上失去昔日的风采。事件瞬间引起热议，范姜彦丰今日（27日）在Threads贴文下直接回复「？还要脸吗」，短短几个字，却充分表达出对于王子的行径有多愤怒，有人说：「免费的就会出现」、「老王为甚么还在演艺圈」、「他来蹭免钱的饭」、「范姜捡到枪了」、「有霸气！被圈粉了。」但亦有人力撑「王子」邱胜翊：「吃尾牙跟当小王有甚么关联？」、「我知道你很受伤但人家去自己公司尾牙还要你同意？就事论事不行？」、「老哥，我是站在你这边也是同情你的，但事情发展到现在也该各自向前看了，总不能要小王每天在家关在房间不出门吧」、「要全世界每天都同情你吗？」。

粿粿和范姜彦丰离婚事件尚未落幕

范姜彦丰去年踢爆老婆粿粿出轨后，「王子」邱胜翊发文道歉且神隐，对于范姜彦丰求偿1200万元，「王子」邱胜翊声明提到对方要求的赔偿金额超过负荷，希望可以分期付款，但最后协商破局，未能达成共识，不过他认为必须正式公开向范姜彦丰致歉：「到今天我决定无论如何，最重要的事情就是一定要先跟您正式、公开的道歉。」粿粿则和范姜彦丰离婚事件至今尚未落幕，2人在去年平安夜现身士林地方法院家事法庭，进行调解。元旦当天，范姜彦丰发文分享心情，自认这些年太过单纯，更加看清人性与现实，明白很多事情不是努力就能换来的，「感谢这段时间所有的鼓励和安慰，即使只是路过的一句加油，都带给了我内心很大的温暖。」范姜彦丰际遇让不少人同情，也许多厂商伸援手找他代言、业配。他近期也打起精神，逐渐复工，日前更现身GL微短剧《她的手，我想牵》开镜仪式。

相关阅读：邓丽欣旧爱王子做第三者 粿粿声泪俱下回应婚外情：有逾矩行为 泣诉办离婚范姜彦丰狠心索千万巨款