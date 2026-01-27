宣萱大谈电视台岁月辛酸史 细数多位最佳拍挡古天乐张家辉鲜为人知一面 曾「喊唔到」请教邓萃雯

宣萱近因《寻秦记》电影版大热，上映日即破香港电影及华语电影开画日最高票房记录。在公众眼中宣萱跟古天乐萤幕CP大受观迎，而宣萱在叶念琛主导的网上频道《Meaningful》担任《琛导Casting》嘉宾，透露更多不同合作拍档的幕后趣闻。

喊戏曾请教邓萃雯

宣萱当年拍《天地男儿》曾发生「喊唔到」情况，表示「记得一场戏跟张智霖分手，我在家中望着电视，没有播片，你要靠自己想像看着画面去喊，我做不到，最后选择不一定用眼泪，而是用动作，或身体语言去表现。」而在TVB工作期间，宣萱亦曾问邓萃雯「其实你怎样哭」，邓萃雯的分享很玄：「哭是一种感觉，要来的时候就会来。」宣萱听完似懂非懂，当时虽然放下，后来终于恍然大悟。

罗嘉良俾足100%你

谈及跟不同艺人合作，其中曾共演《流金岁月》、《难兄难弟》的罗嘉良，在宣萱眼中既勤力且专注「他是其中一个会聊天的人，不一定讲做戏，会讲人生」「他会分享你个人历史，包括在圈中不好的经历，例如签了什么经理人」「跟他做戏你不同想太多，他一定给予你100%。」除罗嘉良外，跟宣萱有经典作品《骗中传奇》的张家辉，原来当年拍摄期间亦发生趣事，「我们四人包括钱嘉乐、张家辉、我、苑琼丹四人要上去跟监制说不可以那样拍，他写到我们四人常抱在一起，每场都四人，你分开两条线我们至少可休息一下，他说你们四人一起好看，我说这样不行，其实我们受不了」，幸好后来终于有听取意见。在宣萱眼中，张家辉是个很好笑很欢乐的演员，但当时连他也受不住，「你知道他已差不多到了顶点，当他不出声时，我们都不敢出声，我们不是最辛苦，有一场戏我辛苦到，第一次拍完拔头套就走，每晚可能只睡1至2个小时，等于没睡！」

叶念琛坦言好想再看宣萱和郭晋安合作拍戏。

初识古天乐有少少自闭

早在《餐餐有宋家》已认识古天乐，觉得初时的他并不太说话，甚至有些自闭，「但我是一个很喜欢说话的人，我有时就会撩他，慢慢他就觉得我没有恶意，之后他做访问喜欢跟我一起做因为他不用说太多话，早期做演员还是很快乐，后来他有自己公司就对外表现出较严肃的一面。」

离开电视台契机

即使似宣萱长年在电视台工作，也会因为电视台幕后一些转变而觉得待不下去，「这班人一起合作你很开心，但一有转变就会惊，原先亦想观察一年，能合作就走下去，不能合作就算，因为我觉得做人最紧要开心，他们的运作方式可能适合某些人，但不适合我。」