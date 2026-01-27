颜仟汶一日拍几组做到肝炎入院一个月 两遭电视台「炒鱿」为钱接艳情片

55岁的颜仟汶曾在两台工作，又拍过三级片而被定型为艳星，淡出幕前多年的她，因近年重返TVB拍摄《一舞倾城》、《反黑英雄》、《新闻女王2》等剧集，再度回归观众视线。颜仟汶曾在多次访问中，提到拍三级片与爸爸患癌有关，近日颜仟汶接受演艺人协会的YouTube频道访问，澄清并非为筹医药费而做艳星，但为钱是事实。

颜仟汶连续三年爆show

颜仟汶当年于第十五期无线电视艺员训练班毕业后，最初几年工作机会不绝，而且一日跑几组，食正TVB百花齐放年代，当时更连续三年爆骚：「一厂系综艺、二至五厂系Drama、七厂好似系sit-com、八厂系录影带。我𠮶时92至94，连续三年都爆show。我由一厂《笑声救地球》一路去到二至五厂，到八厂录影带都有我，𠮶五年里面我系一日跑几组。」

相关阅读：千禧年代三级片女星铺路转行？报读社企课程拎针互拮 曾为父筹医药费牺牲色相吸金

当年因日复日地工作，颜仟汶坦言没有时间消化角色，也因为太年轻，对前途未有太多想法。颜仟汶直到与TVB满约才感到彷徨：「呢个决定唔系我选择，系𠮶时95年约满， TVB冇同我再续约，系自然流失𠮶只。（唔开心）一定有！」

颜仟汶回想起自己不获续约，坦承当时想知衰乜：「点解唔要我？我咁勤力，我拍咁多嘢，做到肝炎瞓一个月医院，我真系有问过『我究竟衰咩呀？』唔知。以前（电视城）4楼、5楼我好惊上去，除咗上去攞剧本之外唔会走上去打交道，打招呼，我真系唔会，净系做，唔会够胆上去问点解唔同我签约，咁我就离开咗。」

颜仟汶手停口停

由于当时手停口停，颜仟汶一度转做保险，半年后又做过发型屋前台，之后尝试到马来西亚拍剧，最终因发展有限返港任职写字楼。颜仟汶其后在好友陈梅馨引荐下加入亚洲电视。不过原与亚视签约两、三年的颜仟汶，因为杂志拍摄性感照而只做了10个月便遭「炒鱿」。

颜仟汶解释：「因为𠮶时系好兴影性感相，我就影咗比较尺度大啲嘅性感相，喺杂志𠮶啲，亚视就无啦啦炒我鱿鱼，请我食鱿鱼，又系咁样炒咗我出嚟。」对于自己被解雇，颜仟汶想通后认为：「A、B、C、D都喺度影紧，点解要剁我？其实好简单，因为我small potato，咁咪用你杀一儆百，等其他啲花旦唔好再咁乜嘢。」

颜仟汶失业感徬徨

颜仟汶对再次失业感到徬徨，更祸不单行，父亲发现患上食道癌，而其弟妹当时只有两、三岁，养家的重责落在颜仟汶身上。最终获导演王晶睇中，揾她拍摄几部意识大胆的艳情片。

颜仟汶坦言当时没有其他想法，只知道需要收入来维生：「爸爸咁样，我需要有收入维持我嘅生计。其实我拍呢啲尺度大嘅片，绝对绝对唔系因为爹哋，呢个我之前都讲过，唔系因为爸爸，系因为我需要有生活费去支撑我嘅生活，我唔支撑到我自己，我点照顾爸爸？我点照顾细佬妹，咁细个，点样去搞？」

陈梅馨曾劝颜仟汶

当时颜仟汶的好友陈梅馨曾劝说：「我净系好记得陈梅馨同我讲咗一句『你自己谂清楚㖞！』我话『吓？我仲可以谂咩？拍啦，唔谂喇，我要钱多啲！』我要收入啰，同埋都唔系个个都拍得，同埋𠮶个年代又有好多……点讲呢？我又会觉得睇到好多例子，都唔系一件咩大件事啫，咁咪是但啦。」颜仟汶近年再拍剧已做阿妈角色，她表示不会抗拒，亦十分享受。

相关阅读：52岁颜仟汶经历恐怖8小时 死过翻生叹生命真系好脆弱