古天乐罕晒家庭照为古妈妈庆祝生日 传统「木口木面」影相因一原因失败

影坛大亨古天乐（古仔）近自电影版《寻秦记》于去年年底上映后，近一个月来四出奔波进行宣传，而电影票房亦有交代，已突破8,000万向亿元迈进。近日古天乐为妈妈庆祝生日，暂停手上工作，昨晚（26日）在社交平台分享与父母的合照，引起讨论。

宣萱送上祝贺

古天乐昨晚在threads出PO，上载与爸爸为古妈妈庆祝生日的合照，见到古妈妈面前有一个蛋糕，以及四个寿包，虽然简单却诚意十足。古天乐留言：「妈咪生日快乐！」多度传绯闻的宣萱非常有心，也有送上祝贺：「Happy Birthday to Auntie！」

相关阅读：传TVB将重播古天乐经典剧《寻秦记》！播出时间疑曝光 电影票房告捷向破亿大关迈进

已有多年没有再公开与父母合照，古天乐却对自己的表现不太满意。古天乐在照片下再留言：「本来想保持传统木口木面影张相，但有时见到佢哋就系会忍唔住微微嘴笑」。不少网民见到古天乐忍笑的表情，打趣留言：「笑咗㖞，影过啦，又话影开唔笑」、「传说中嘅木口木面相，你又话一埋位自然会木口木面嘅，但你今年微笑㖞，今年有咩令你咁开心呀」等。

古天乐爸爸精神好

另有网民赞古天乐帅气外貌，与父母相似，年迈的古爸爸虽然一头白发，但精神看起来很好，而且比古天乐更「入戏」，保持木口木面：「哗，好耐无见过古爸喇，个样仲系咁醒咁精灵，可摸耳带埋佢去团年饭？」

相关阅读：古天乐影坛大亨有弱点？被问「睇唔睇咸片」真实反应意想不到 秒变怕丑仔画面曝光