「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎

更新时间：09:00 2026-01-27 HKT
发布时间：09:00 2026-01-27 HKT

两届香港金像影后斯琴高娃，曾凭《似水流年》获封最佳金主角，到08年她最凭《姨妈的后现代生活》封后，她在此作演一位情迷骗子周润发的年迈妇人，演出丝丝入扣，夺奖实至名归。近年因第三任丈夫、华裔音乐家陈亮声离世，斯琴高娃回归内地生活，她日前迎来76岁生日，剧组为她温馨庆祝，其最新的状态引起网络热议。

斯琴高娃最新状态吓人？

从曝光的生日会照片可见，斯琴高娃顶著一头亮铂金色的假发，戴著时尚的皇冠头饰，精神看似不错。然而，她的妆容却成为焦点：脸上涂抹得非常白皙，与脖子形成鲜明色差，再配上一抹极其鲜艳的红色唇膏，强烈的对比让部分网民直呼「惊悚」、「难以辨认」。照片中，她虽然手捧鲜花，面带微笑，但在特定光线下，妆容显得有些突兀。

相关阅读：两届香港金像影后状况令人唏嘘  坐轮椅木无表情头发稀疏  第三任丈夫离世打击沉重

斯琴高娃出行仍需搀扶

但亦有网民持不同意见，认为这个新形象比她去年被拍到的憔悴模样要好得多，化妆至少起到了减龄作用，看起来更显年轻活力。值得欣慰的是，斯琴高娃的身体状况似乎有了明显好转。去年，她曾被拍到在机场需以轮椅代步，神情落寞，健康状况令人担忧。而近日的照片中，除了生日会外，还有一张她在外景地被人搀扶行走的画面。尽管出入仍需旁人协助，但能够站立行走并重新投入拍摄工作，已足证其身体正在康复，展现了积极的改善。

斯琴高娃曾为事业堕胎

1985年，斯琴高娃凭《似水流年》成为史上首位夺得金像影后的内地女演员。2007年，她与周润发合作《姨妈的后现代生活》再次封后，奠定了她在华语影坛的崇高地位。不过斯琴高娃的感情生活却相当崎岖，她经历过三段婚姻，第一段因前夫希望她回归家庭而告终。第二段婚姻中，为了争取电影《归心似箭》的主演角色，当时已怀孕的她忍痛选择了堕胎，最终这段婚姻也以离婚收场，可见她为演艺事业付出了巨大牺牲。

斯琴高娃经历丧夫之痛

1986年，斯琴高娃与音乐指挥家陈亮声结婚，终于觅得真爱。她为爱移居瑞士，甚至放弃了「国家一级演员」的称号。不幸的是，丈夫陈亮声于2022年因癌症离世，对她造成了沉重打击。丧夫后，她选择回国，生活一度极为低调。如今能克服伤痛与健康问题，重返她热爱一生的演艺舞台，其坚韧精神令人敬佩。

相关阅读：周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？

邵音音75岁生日盛况：

