黄晓明Angelababy离婚4年为儿子合体 「尴尬互动」曝光一举动泄真情
更新时间：13:00 2026-01-27 HKT
发布时间：13:00 2026-01-27 HKT
发布时间：13:00 2026-01-27 HKT
黄晓明与杨颖（Angelababy）由拍拖到结婚，一直是外界焦点，二人传婚变多时，终在2022年宣布离婚，之后已各有各生活。近日有内地网民爆料，指黄晓明与Angelababy分开四年，为庆祝儿子「小海绵」9岁生日罕见合体，引发网路热议。
黄晓明Angelababy零交流
有网民拍到黄晓明与Angelababy陪囝囝去上海迪士尼乐园，二人均打扮低调，戴口罩以全黑造型上阵。虽然网民见到黄晓明与Angelababy接近零交流，黄晓明走在前方开路，而Angelababy则拖住小海绵跟在身方，其间两母子有讲有笑。
相关阅读：Angelababy颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
玩完一日后，一家三口离开时，Angelababy将一袋物品递给前夫，又在带小海绵离开前，叫囝囝向爸爸黄晓明道别。不少网民睇片后大赞二人保护儿子展现默契，尽足父母责任，陪伴儿子成长：「离婚典范」、「两人可以放下尴尬专注于孩子的陪伴，是个负责任的父母了」等。
叶珂传为黄晓明诞女
黄晓明早于2009年认识Angelababy，翌年传出与李菲儿分手，一度闹出「第三者」风波。黄晓明直到2014年Angelababy生日，高调为女方庆祝，承认拍拖四年，并在2015年结婚，邀2000名宾客出席婚礼。Angelababy2017年1月宣布在香港诞下儿子「小海绵」，但囝囝出世后多度传出二人婚变，直到2022年1月28日公开离婚，未来会共同抚养儿子。48岁的黄晓明前年认恋网红叶珂，去年女方承认诞女，但不久后传出「分讯」。
相关阅读：相关阅读：黄晓明前妻Angelababy新欢曝光？身材高大身型健硕 「一家三口」做一事同小海绵互动成焦点
最Hit
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
4小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹泻一年照大肠镜揭「元凶」是保温杯 6种饮品不宜盛载/只用清水冲洗大错特错
2026-01-26 12:57 HKT