黄晓明Angelababy离婚4年为儿子合体 「尴尬互动」曝光一举动泄真情

黄晓明与杨颖（Angelababy）由拍拖到结婚，一直是外界焦点，二人传婚变多时，终在2022年宣布离婚，之后已各有各生活。近日有内地网民爆料，指黄晓明与Angelababy分开四年，为庆祝儿子「小海绵」9岁生日罕见合体，引发网路热议。

黄晓明Angelababy零交流

有网民拍到黄晓明与Angelababy陪囝囝去上海迪士尼乐园，二人均打扮低调，戴口罩以全黑造型上阵。虽然网民见到黄晓明与Angelababy接近零交流，黄晓明走在前方开路，而Angelababy则拖住小海绵跟在身方，其间两母子有讲有笑。

玩完一日后，一家三口离开时，Angelababy将一袋物品递给前夫，又在带小海绵离开前，叫囝囝向爸爸黄晓明道别。不少网民睇片后大赞二人保护儿子展现默契，尽足父母责任，陪伴儿子成长：「离婚典范」、「两人可以放下尴尬专注于孩子的陪伴，是个负责任的父母了」等。

叶珂传为黄晓明诞女

黄晓明早于2009年认识Angelababy，翌年传出与李菲儿分手，一度闹出「第三者」风波。黄晓明直到2014年Angelababy生日，高调为女方庆祝，承认拍拖四年，并在2015年结婚，邀2000名宾客出席婚礼。Angelababy2017年1月宣布在香港诞下儿子「小海绵」，但囝囝出世后多度传出二人婚变，直到2022年1月28日公开离婚，未来会共同抚养儿子。48岁的黄晓明前年认恋网红叶珂，去年女方承认诞女，但不久后传出「分讯」。

