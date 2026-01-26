郑丹瑞大女郑瑶中门大开影性感孕照 尽骚赤裸巨肚丰满上围藏不住 首次怀孕惊爆呕血

郑丹瑞（旦哥）的33岁大女郑瑶（Zaneta），自前年9月与金融才俊男友Jacob注册结婚后，于去年底宣布怀孕喜讯。早前曾透露怀孕初期经历严重孕吐，甚至一度呕血的她，近日状态大勇，在社交平台分享了一辑在家中拍摄的绝美孕照，不但佗B佗得靓，更挑战性感尺度，引起热议。

郑瑶孕照温馨满泻

踏入孕晚期的郑瑶，日前发布了与丈夫Jacob拍摄的孕照，并写道：「Mom and pops reporting for duty（爸爸妈妈来报到了！）」。从照片可见，他们在家中设置了简洁的背景，拍下一系列温馨合照。身穿黑色吊带贴身长裙的郑瑶，虽然腹大便便，但手脚依然纤幼，状态极佳。她时而轻抚孕肚，时而与丈夫相拥，其中一张黑白照片中，Jacob从后环抱太太并轻吻其脸颊，郑瑶则展露出满足的甜笑，面色红润，红粉绯绯，一脸幸福藏不住。

郑瑶挑战性感尺度

在温馨照之后，郑瑶更加将辣度升级，分享了一张挑战性感尺度的单人美照。照片中，她换上一身纯白套装，穿上恤衫的她仅仅扣上最顶的领喉钮，大胆地将整个巨肚完全展露人前。由于恤衫完全敞开，更若隐若现地露出丰满胸部的底部，画面极度性感，展现了孕妇独有的美丽与自信。对于腹中宝贝，她充满期待地写道：「数著日子，盼望著看到这个在我肚子里折腾了好久的小家伙。」

郑瑶怀孕曾一度呕血

回顾怀孕初期，郑瑶曾坦言过程非常艰辛，每日狂呕五次，更因食道受损而呕血，幸得丈夫Jacob体贴入微的照顾。如今看到她状态大勇，散发著母性光辉，不少网民都留言大赞她是「最美孕妇」。

