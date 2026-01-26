193郭嘉骏生日会全程爆喊 自认任性冲动伤害爱锡他的人 同ERROR队友阿Dee倾足7个钟 怕羞未开口道歉

ERROR成员193（郭嘉骏）早前疑因在澳门演出跨年骚时，不满全晚仅唱两首半歌未有solo环节，而缺席《全民造星VI总决赛》，并由队友保锜顶上，其后保锜表现失准被批，他们的经理人邓永铸（阿济）就帮保锜发声，193其后在社交网公开直指经理人发言不可信，更透露即将有新经理人，ERROR顿时爆出内讧。193日前迎来36岁生日，其歌迷会（193Club）于新蒲岗为他大搞生日派对聚会，席间193感性发言，承认自己性格任性冲动，情绪经常爆上100，伤害了爱锡他的人，包括公司爱锡和曾经帮助自己的人，193全程激动爆喊，场面感人。

193获少爷占送书

歌迷会特意安排了193 的偶像少爷占担任生日会的司仪，为寿星仔送上惊喜，少爷占亦应景带来了一本书《刚刚好的任性》作193的生日礼物，他指书本后页写了：「任性系一种生活态度，系唔伤害人，唔过度自我牺牲嘅前提底下，适度地坚持自我，找到自己节奏」少爷占认为非常适合形容193。近排正在经历人事关系的193，就坦言：「我都要学习，我系找到个节奏，但有时会过分咗。」193续自爆近来自己与自己协调当中，又跟AI倾偈，并承认：「我系一个一系就0，一系就100，任性太大。」并指前几天与队友阿Dee相聚，倾了7小时接近天光，对方这些年来每次都提醒他：「唔好太大，收少少」，但他依然未控制得到。

193承认自己言论过火

席间，一众歌迷都纷纷大嗌会一直支持193，193眼见歌迷无限量的支持，一时感触，在送上多谢粉丝的歌曲《越州公路193》时已经情绪爆发大喊，被问到生日愿望，他续透露最近经历很多不同的事，同时亦看了很多佛教哲学的东西，感觉已经无欲无求，并谓：「只要放低执念，其实所有嘢都冇所谓，最紧要开心，当下做紧呢件事enjoy就得啦。」193续承认自己言论过火，「我真系太任性，我嘅任性有时会带嚟好多唔好嘅后果，以前会同自己讲话，后果嚟我承受到，我可以无限咁任性，然后我发觉原来唔系，如果你想所有人都开心，你要hold back，唔能够100%任性。」他更表示近年被网民指「收晒火」的原因，主要是因为在成长中觉悟了，认为现时的他任性会令自己感觉不舒服。

193重提threads言论

193亦主动提到早前在threads爆seed一事：「前排我kind of 同公司有啲不愉快，系threads度有d小事，自己冲动上网讲咗啲嘢，甚至见到个位男性经理人（阿济）讲啲嘢，我觉得佢唔系讲得太好，然后我就讲咗啲嘢。我再谂返，我嘅任性可以私底下同佢讲，唔应该摆上网讲，令到我有啲觉悟。我唔理出边啲人谂咩，我净系谂我话𠮶啲人，佢哋会唔开心，我唔想佢哋唔开心。」193指每一次的冲动，得到的教训令他「愈来愈收」，更称因为怕羞未有机会跟要道歉的人道歉，「有啲嘢我伤害咗佢，我想同佢道歉，但系我怕尴尬。」他指应该要鼓起勇气说出来，因为怕冇机会讲会变成永久心结。粉丝们都大叫193要做返自己，193听到后再次爆喊，双眼通红，边擦眼泪边说不能够再太任性：「有时好想做自己，但我唔系一个完美嘅人，我做自己就会有错。吉士要有，但要hold back ，唔可以太冲动，唔可以伤害人，唔可以令人哋嘅感受唔开心。」他表示不再做太多令自己后悔的事，亦感谢粉丝们的支持，在当日最后一个环节跟歌迷互动时，193的情绪依然未能平复，喊足全程。