前TVB「少女版钟嘉欣」秘密产女 惊现幸福肥另一半曝光极敦厚 聚会性感闺密：挂住以前夜夜笙歌

影视圈
更新时间：17:00 2026-01-26 HKT
发布时间：17:00 2026-01-26 HKT

现年25岁、曾凭TVB节目《#后生仔倾吓偈》出道，之后于《星空下的仁医》中演少女版钟嘉欣的吕静文（Bonnie），两年前低调离巢后淡出幕前。想不到原来她已秘密完成人生大事，荣升人母！从她近日分享的家庭照可见，女儿眼大精灵，极为可爱，而她的另一半则外型老实，一家三口乐也融融。成为人母后的吕静文状态大变，惊现「幸福肥」，与昔日在萤幕前的少女模样判若两人。

吕静文B女眼仔睩睩超得意

吕静文自前年离开TVB后，生活一直保持低调。近日，她与闺密郭奕芯（Ashina）聚会，才让近况曝光。从郭奕芯分享的合照及吕静文自己上载的家庭照中，可以看到她们一家三口的温馨画面。其中一张照片，吕静文与外型老实的另一半，左右夹攻亲吻女儿的脸颊，而B女则眼仔睩睩望向镜头，萌态十足。另一张相则看到新手爸爸正温柔地为女儿喂奶，场面温馨。

吕静文产后现幸福肥

升格为人母的吕静文，似乎非常享受家庭生活。不过，当妈妈后的她，身形明显变得比以往圆润，脸颊丰腴，流露出满满的「幸福肥」，与以往在TVB时期纤瘦的少女模样分别极大。

吕静文叹挂住夜生活

虽然凑女生活幸福，但似乎也让她怀念昔日的自由时光。她在与郭奕芯的合照下留言，向闺密半开玩笑地表示：「挂住以前成日同你夜夜笙歌嘅日子」，流露了成为妈妈后的心声。

吕静文曾拍不少剧集

吕静文于2020年加入《#后生仔倾吓偈》而为人认识，当时感情状况报称单身未有男友，其后曾主持儿童节目及参演《星空下的仁医》、《痞子殿下》等剧集。她在前年离巢，去年与伴侣迎来爱情结晶，并在出席好友陈诗欣囝囝的百日宴时，首度公开已为人母的喜讯，正式展开人生新一页。

