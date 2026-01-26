Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BLACKPINK演唱会｜张曼玉潮人打扮低调朝圣 粉丝为见偶像出尽奇招 睇骚神器随处见 仲有「动物大迁徙」？

更新时间：13:00 2026-01-26 HKT
发布时间：13:00 2026-01-26 HKT

BLACKPINK演唱会2026丨全球瞩目的韩国顶级女子天团BLACKPINK世界巡回演唱会、一连三场的「BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG」今晚（1月26日）于启德主场馆举行尾场，今次BLACKPINK在香港的演出场面极为震撼，连日来被疯狂洗版。

Rosé「吃播」环节成为Blink焦点

BLACKPINK今次的演唱会吸引了不少圈中人去朝圣，「潮人」之一的61岁张曼玉（Maggie）今次亦有场，虽然张曼玉戴著鸭舌帽及口罩低调现身，但依旧被附近观众认出，成为台下的另类焦点。在昨晚（25日）举行的第二场，成员Rosé每场必备的「吃播」环节，继续成为全场Blink（粉丝暱称）的焦点。

相关阅读：BLACKPINK首场演出吸引不少圈中人捧场 陈滢带同圈外绯闻男友同行 Lisa素颜去沙田车公庙拜神

BLACKPINK四位成员在第二场先跳唱《Kill This Love》打头阵，经过一轮劲歌热舞后，Rosé不仅赞香港fans「世一」，又以纯正发音讲：「我好挂住你哋！」旁边的Lisa就用粤语爆出一句：「你点呀？」接著轮到Jisoo大晒广东话：「我爱你！today好幸福。」Rosé在头场率先以街头小食「鸡蛋仔」打头阵，她惊喜拎着鸡蛋仔即场试味，「Cute到爆」的吃相令全场粉丝疯狂高呼。来到第二场，Rosé手持经典的「黑白奶茶」杯，豪迈大叹浓郁的港式奶茶，再次摆出「超好味」的表情。

 

今次BLACKPINK巡回香港站成为网上的热话，虽然有不少人呻睇骚睇企位的经历「苦不堪言」，但有大赞值得，在网上更有人分享不少搞笑现像，因VIP前排企位犹如企咗入个大窿入面，要清楚见到偶像，睇骚前赶去鞋店买10cm或以上的特级高踭鞋，务求令自己更高更有优势，以免被附近体形高大的Fans阻挡视线，虽然可以睇清女神，但有人就自爆：「演唱会没开始这鞋已经夹到我脚都痺了」，场内亦有发现有人遗下增高鞋垫。同时因企位并没入场号码，为了抢得最佳位置，有人分享大批粉丝拎住行李及大袋于场外飞奔入场，场面似足「动物大迁徙」般，有网民爆料于第一场入场时就差啲发生人踩人意外，甚至在场外瞓通宵一过夜。

相关阅读：BLACKPINK香港启德演唱会丨四女性感登场全场尖叫 Lisa露腰又晒腿 Rosé晒广东话叹鸡蛋仔

 

