《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水

现年32岁的「大只仔」关曜俊（Leo），在处境剧《爱．回家之开心速递》饰演「范柳元」成功入屋，近年事业与家庭两得意的他，其健身教练事业蒸蒸日上，数年间由密封细舖，搬到观塘区一个拥有无敌海景商厦单位，另一方面他亦成功「三年抱三」，去年11月宣布太太第三度怀孕。近日关曜俊突然分享了一段在电视城门外与TVBuddy合照的影片，惹来离巢疑云！

关曜俊孖兄弟攞十年金牌

影片开头就见到关曜俊在电视城门外与TVBuddy合照，他在影片中说：「大家见到呢个画面，系咪以为有人要离开TVB？喂喂喂，但系我想讲，今年系我加入TVB第十年喇！」，片段后续原来关曜俊、吴伟豪和周嘉洛同为28期艺员训练班同学，齐齐回TVB领取服务10年金牌，关曜俊写道：「终于到我啦......呢10年嘅时光真系眨吓眼就过，帮我返到公司变返两个好兄弟，感觉好似准备返训练班嘅感觉，感恩加入到TVB呢个大家庭，令到我人生见识咗好多，识咗好多朋友，社交圈子广阔咗好多」，并预告他自己有份参与的《卧底娇娃》将于2月23日年初七播出。

关曜俊期待下一个十年

关曜俊在影片中表示，觉得10年有一个启示：「（十年前）我哋三个咗张相，十年后我哋28期训练班就系得返我哋3个，通常啲人就会问：同一期训练班，你见到佢哋咁红、咁多工作有冇羡慕？如其讲羡慕，我会讲系难得，难得嘅系我哋每次见到大家都会鼓励对方、欣赏对方同埋支持对方，所以我哋嘅友情Keep咗十年都系同啱啱入行训练班一样，十年真系眨眼就过，唔知道我哋下一个十年会系点呢？好期待！」

