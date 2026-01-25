炎明熹增强自信 勇闯音乐路 加盟新公司脱胎换骨丨名人杂志

「小天后」炎明熹（Gigi）去年9月告别《声梦传奇》4年来的旅程，经过一段放缓脚步的日子，月初正式宣布加盟Sony Music大中华区，成为萧敬腾的同门师妹，带着她的新曲《风旅》演绎出她的音乐旅程，Gigi告别昔日的「齐荫头」，换上新形象再出发，但仍带着她同样质地的个性，在更广大的未来探索着音乐方向。

新歌带点爱尔兰风格

作为Gigi加盟后的头炮，新曲《风旅》由日本作曲家KOKIA（吉田亚纪子）作曲及编曲，Gigi亦参与在创作上，她表示收到新曲听到音乐已非常有画面，「我自己听到第一下感受到的画面，是有个女仔在森林深处居住，但某一日她好想去启程，虽然旅程是一个未知，但她发现有条河，流木开始随着水去漂流，但她未知道将会去到哪里，但有一种由小河慢慢会去到大海的感觉。」故事随着旋律在Gigi的脑海中成型，她便将想法分享给填词人Oscar，「今次歌词非常适合，我们找到Oscar填词，大家见面讨论两、三次歌词，好多谢他俾足耐性、很理解我的想法下填了很符合想法的歌词，而其实这首歌的主题是花，也带点爱尔兰风格，所以带着这首歌和想法去和MV导演沟通，过程亦非常顺利，导演亦觉得是颇有色彩的一个故事，很多谢他们愿意聆听我的想法，将这些想法一一实现的热诚。」

炎明熹加盟了Sony大家庭，她希望新公司在事业发展和音乐创作上，能给她更多新意见。

唱功了得的Gigi却自言没有太大信心，要在唱功和乐理上再下苦功。

早前举行演唱会，一众「Gi炎粉」仍然全力支持她，令Gigi感动不已。

Gigi加盟新公司后工作邀约频仍，早前就为Vivienne Tam的时装骚当模特儿。

成为「炎老板」

新曲由Edward Chan监制，之前也曾为Gigi监制《Only For Me》，「之前大家都说他看起来很恶，但大家一起制作音乐时，可以感受到他对音乐的热诚，他对音乐的理解与看法，除了录音外也教会我很多音乐上的知识，他真的很适合老师这个角色，有种亦师亦友的感觉，有种很尊敬、但亦很亲密同时会教导我的师傅。」Gigi成立「然后工作室」后，曾经与她的团队参与15场的原创粤语音乐剧《一束光——高锟的记忆》，亦在亚博览馆举行过属于自己的音乐会《风之旅My Voyage Goes On Live》，今次带着团队加盟Sony大家庭，更被戏称「炎老板」。

成立「然后工作室」后，Gigi更与其团队参与音乐剧《一束光——高锟的记忆》的演出。

在事业上遇到问题时，Gigi都会揾曾在《声梦》中担任其导师的Gin Lee请教。

同样曾任Gigi导师的AGA，亦是甚照顾她的好前辈。

幸有前辈支持

问到Gigi以这种形式与唱片公司合作，目的是争取更多表达自己的想法吗？她笑言：「我自己不是很会表达的人，面对人和事时都有困难，发现自己语言能力和组织能力有点差，但始终都要踏出第一步去沟通。其实自小都是这种个性，虽然进步了一点，但踏出这一步是自己一直想尝试的事，想努力点去表达自己的想法，亦调整与大家沟通的方式。我知道自己是比较麻烦的，有时也不知道自己想表达甚么，但感觉内心有想法时便会卡住，我的同事给我很多耐性和理解，对我来说真的很重要，很多谢我们的团队。」外间对于她加盟新公司有不同传闻，她指加入新公司是想得到更多意见，自己也有过滤，「我也有请教很多前辈，她们给我很多意见，令自己想去尝试一下，并没有条件和很多的限制，亦没有一直要达到甚么，但相信也要与公司继续磨合。之前有与Gin Lee老师以及AGA老师倾偈，她们都很理解我，亦有很多前辈都愿意与我分享想法。」

Gigi在理工供读时装设计，她亦颇为享受大学生活。

Gigi喜与林奕匡做同门，她特别欣赏对方为姜涛创作的的《Dear My Friend,》。

增加自信赶走噩梦

《风旅》故事中的女孩从森林深处向外前进，虽然新公司已为Gigi舖好前路，已安排英文新歌及KOKIA老师的另一首作品给她，但她指自己性格使然，因此仍在摸索着向前行，「音乐上有太多元素、有不同风格和唱法，可能试到30岁、40岁时，都仍未试完所有风格和唱法，希望自己在唱功和乐理上钻研更多，希望俾到自己足够信心，我讲过太多次，自己是颇为没信心的人，希望身边的人不会再听到这句说话，我怕他们也为我烦恼，希望新一年俾到更多信心自己。我经常都会大压力到，发梦梦见自己上台但未准备好的情况，希望自己可以再放松些。」

喜与林奕匡成同门

谈到同门的前辈，Gigi曾在音乐剧上与叶巧琳合作，她更表示曾与林奕匡在活动上同台，「当时前辈亦分享了很多想法，没想到缘份可以令我们加入同一间公司，希望之后可以多多合作，音乐会上我曾选唱他的《高山低谷》，唱起来真的很难，但我自己很喜欢这首歌，之前也有翻唱过他作给姜涛前辈的《Dear My Friend,》，我也很喜欢，姜涛前辈唱给他的朋友听，以我理解也会有另一种感觉，很开心大家透过音乐去认识。」

过去一年发生许多变化，但Gigi倒不觉有甚么不同，她一直都是本着顺其自然的心态去生活。

新歌《风旅》故事中的女孩从森林深处向外前进，一如现实中的Gigi亦已告别过去，向前迈进。

Gigi自言一向不擅长表达自己，好感谢同事给她不少耐性和理解。

Gigi新曲由Edward Chan监制，她指对方教会她很多音乐上的知识，二人关系亦师亦友。

过去一年，Gigi的工作环境随着约满前公司而不断转变，引来不少关注，但对她而言，坦言没有强烈的感受，「感觉和以往几年一样，没有太大起伏，除了20岁时觉得，年纪由单位数变双位数、然后来到2字头，会觉得有少少感触，但没有觉得甚么都没做，自己在每一年同样有做到的事情，有不同的珍贵回忆，『顺其自然』和『随遇而安』似乎最能表达到这个想法，暂时都是这8个字。我相信之后会明朗起来，和新公司认识不算长时间，从认识开始便搏命地做音乐，到开始拍MV、录音都在专注工作，仍未有一套方式出现，相信明朗是之后的事。」

Gigi剪掉「齐荫头」，换上中分发型新形象，重新出发。

Gigi换上带点Hip Hop味道的新造型，予人脱胎换骨之感。

深信总有好事再来

Gigi在过去一年亦有享受大学生活，认识到不少同学，「我对社交这件事非常害怕，认识到大家是一件开心的事情，希望大家都接受到这个不太懂表达的我，哈哈！（如果是过去的工作模式，会影响到大学生活？）我又不会觉得，每个阶段都有不同面对的方法，有时我也会这样去想，如果我做这件事、是否会遇不到另一件事，但发现自己是想不通，就不要去想了。这样想通后反而令我有放松的感觉，不会倔强于找到理由或真相，如果有做不到的事，相信会有其他事物降临到你身边，所以大家错过了事物，不要灰心或气馁，一定会有更好的事迎接你。」

以往总予人纯情小妹妹感觉的Gigi，现在也尝试较成熟的造型。

为拍《风旅》的MV，Gigi更吊威吔吊了半日，期间差点抽筋。

创作新歌时，Gigi将对歌曲的想法告诉填词人Oscar，幸好对方很理解，出来的歌词效果亦不俗。

歌迷未离弃超感动

透过音乐会及新歌发布会，Gigi众多的「Gi炎粉」仍继续支持她，问感觉大家热情不减？她开心表示：「系呀！我没想到大家会这样支持我，大家会到亚博这个好远的地方，得到大家支持我非常的开心，始终有一段颇长时间没有见到大家，大家都好热情，都知道我是很I的人，当晚俾了很多热情给我，在安歌时忍不住哭了，有百感交集，亦有不幸的事发生，同时感受到大家的温暖，令我有感而发地落泪，成为了难忘的回忆，此时此刻感受到大家的存在便足够。」