曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居

曾获曾志伟提携、在TVB一度成为高层的王祖蓝，近年在内地发展得有声有色，事业版图不断扩大。近日他接受资深传媒人查小欣的网上节目《红查馆》访问，大谈回香港定居的原因，更分享在内地经营文化产业的辛酸，自爆旗下艺人多达200多位，每月薪金支出过百万。他透露，当年毅然北上发展，全靠前辈曾志伟赠予的一个「锦囊」。

王祖蓝回港生活寻求稳定

王祖蓝在访问中提到，疫情期间曾举家搬到内地生活，但因为工作关系需要不断搬到不同城市，导致两个女儿难以建立稳定的朋友圈。他心痛地发现，女儿们渐渐对交朋友失去期望，因为很快便要分离。为了让女儿有健康的社交生活和稳定的成长环境，他决心回港定居，看到女儿回港后终于交到朋友，让他感到非常欣慰。

王祖蓝内地事业版图庞大

谈及内地事业，王祖蓝透露自己经营的是「文化产业」，旗下签约的知名艺人约有四、五十位，连同正在培训的新人，总人数高达200多人，每月光是出粮就超过一百万元，规模惊人。除了管理艺人，他更将事业扩展至饮食业，创立个人品牌推出食品，并计划在香港开设超过100个销售点。

王祖蓝于豪宅举办庆功宴？

王祖蓝北上获曾志伟赠锦囊

王祖蓝在访问中忆述当年北上发展前，曾向「奖门人」曾志伟请教。曾志伟给了他一个重要的锦囊，就是要「谦虚」。曾志伟提醒他：「佢叫我唔好作为一个香港人上到去，就觉得『呢啲唔好笑』、『呢啲我哋喺香港做过啦』。你一定要问，点解佢哋会笑呢啲嘢，因为你系为佢哋而做。」这个建议让王祖蓝铭记于心，成为他日后在内地成功发展的关键。他坦言，正是这份谦虚的心态，让他能放下身段，融入当地文化，最终获得观众的认可。

