邝玲玲 Orm 亚博举行一连两场粉丝见面会 Ling Ling被fans催婚？ 特地到旺角欣赏应援片段

凭泰国GL剧《我们的秘密》爆红的港泰混血儿邝玲玲（Ling Ling）与Orm Kornnaphat昨日及今日在亚博举行《LingOrm HK ONLY YOU MEET》粉丝见面会，港泰混血儿Ling Ling再次衣锦还乡返港见粉丝。

Ling Ling以广东话与粉丝交流

Ling Ling和Orm昨晚以一黑一白服饰，并拖手登场，她们合唱《24/7, 365》外，又大玩游戏，Ling Ling不时以广东话与粉丝fans交流，她以广东话称每次返香港都感到很荣幸，并指今年跟往年不一样，还未想好今年有甚么目标，之后fans即大叫结婚，Ling Ling回应：「结婚？要先储钱。今年只希望可以跟大家平平安安，顺顺利利地度过一年，希望大家都有一个健康嘅身体。大家请继续写信俾我，因为每一次读你们写给我的信的时候，都感到很开心，又再一次有力量，希望今年你们继续陪伴我们 ！」DJ阿正都有参加见面会，并上台与其他fans及Ling Ling和Orm一同大合照。

Orm、邝玲玲将再次合作

日前Orm受访时兴奋提到稍后将与邝玲玲再次合作，拍摄改编自畅销小说《绘梦婚礼》的剧集，令她感到既幸福又有压力。另外，Ling Ling及Orm前晚现身旺角闹市，亲身欣赏粉丝精心准备的大型户外 LED 应援影片，她们一边看影片，一边表现兴奋。