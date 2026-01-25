前TVB御用鬼佬教搭巴士「免罚5千妙计」：全宇宙最稳阵 自备「安全带」惹网民爆笑

香港近日热议搭乘巴士需配戴安全带，否则可被罚款5000港元。现年55岁的前TVB谐星乔宝宝（Gill Mohindepaul Singh）紧贴时事，于社交媒体上载图片，为市民提供一条「免罚款」妙计，极具创意！

乔宝宝「安全带衫」网民笑爆

从乔宝宝上载的最新照片可见，他身穿一件灰色Polo衫，身上一条仿如「安全带」的黑色带子由左肩横跨至右腰，其颜色、图案及红色扣环细节，都与巴士、的士上的安全带极为相似。而这条「安全带」，疑似是其斜孭袋的孭带，乔宝宝幽默地配文：「Safety belt uniform 安全带衫著上身，全宇宙最稳阵！的士小巴双层巴，仲可以防阿sir抄牌，转身一show『已佩戴』，阿sir愣住俾个like！」。这个「免罚$5000大法」引来网民爆笑，大赞他有时事触觉。不过，乔宝宝亦不忘温馨提示大家，笑称：「真·安全带都要扣好㖞，呢件纯属搞笑」。

乔宝宝告别爆肥身形

除了幽默感，乔宝宝的最新状态亦成为焦点。相中的他已成功瘦身，对比早前在TVB剧集《守诚者》中亮相时的「重量级」身形，可谓判若两人。当时他在剧中疯狂发福的身材震撼全网，不少网民都惊讶得表示「差啲认唔到佢」。如今乔宝宝虽然身躯仍有少许发胀，但已大有改善，显得气色红润，状态大勇，更添几分年轻感。翻查资料，乔宝宝本人亦对发福一事直认不讳，更曾与演员成家宏拍片自嘲，亲揭发福之谜全因「食嘢求X其」，率直个性尽显。

乔宝宝为儿子移居苏格兰

乔宝宝在剧中是重情重义的好兄弟，现实中更是一位爱锡家人的好男人。他早于2012年为家人移居苏格兰，主要目的是为了能专心照顾患有罕见「先天性脊椎神经线疾病」的幼子。乔宝宝曾表示，苏格兰的居住空间较大，对儿子的成长环境更好，为了家庭毅然放下香港的事业，尽显伟大父爱。

