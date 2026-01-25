Tyson Yoshi澳门骚冧晒婚戒唱情歌放闪 爆嘉宾Gareth T.好难请

一连两场《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》昨晚在伦敦人综艺馆开锣，Tyson以招牌开胸十字架造型登场献唱《See You in Hell》为处男澳门骚揭开序幕，更大晒左手无名指上的婚戒，隔空向太太Christy示爱，并首次以人夫身份献唱《Would you be mine?》闪爆全场！虽然「名草有主」，但Tyson依然毫不吝啬健硕身材，半裸上阵以结他自弹自唱《你不会一辈子的爱上我》，为澳门骚献上第二个「第一次」！成功将「震波」与「音波」融为一体的Tyson，更沾沾自喜望著好友兼结他手Teddy Fan说：「学嘢呀！」认真鬼马，又将「破处结他Pick」送给台下观众：「看到很多熟悉的面孔，多谢你们的支持，I Love You Too!」

Gareth应承Tyson今年出合唱歌

Tyson首场嘉宾便是好兄弟汤令山（Gareth T.），创意十足的Gareth更以全黑造型突然「弹」上台，这招「令山跳」掀起全晚高潮！二人合唱《December》后，循例展开一番「激情对话」，Gareth率先挑机Tyson唱错歌词，Tyson即反击说：「没辧法，太久没唱了！大家知不知道为何我现在甚少唱这首歌？因为Gareth今时不同往日，很难才邀请到他呢！」期间有观众大叫Gareth除衫，他立即拒绝，又反问Tyson为何变得「细只」？Tyson解释说：「因为我重看意大利婚礼的片段，自觉太健硕，所以今次刻意跟教练说要『缩水』，好让嘉宾们可以减轻压力，所以你现在可以除衫了！」吓得Gareth立即弹开，并再三强调不想除衫骚肌。Tyson又追问Gareth两年前合唱过的歌曲《Less Than Three》到底何时推出？获「大哥」Gareth承诺今年内如愿，二人更默契十足合体做出「Less Than Three」手势，Gareth续说：「这是爱的意思！」令Tyson高呼尴尬，场面搞笑！

Tyson投诉歌迷公仔太细只

当Gareth唱完《speed limit》后，舞台中央随即升起巨型中指装置，Tyson再度登场献唱《Fuck You & Your Friends》，与全场观众齐齐「揸紧中指」高呼口号、抒发现实生活中的情绪起伏！期间有忠实歌迷带来Tyson的首张「USB碟」索签名，获本尊认证是「坚嘢」，皆因当年出现印刷错误，将「Yoshi」印成「Yosh」。其后，有观众将人形公仔抛上台，令Tyson「手都震埋」笑说：「师兄呀！虽说我自认『细只』了，也未至于如此吧！这是《虫虫特工队》中的螳螂呢，我是否曝露了年龄呢？大家可能没看过这部戏，哈哈！」随即将「螳螂TY」放进裤袋中，更笑指公仔的身形似足Teddy Fan，最后Tyson以《In My Dream》完成首次「澳门地震」！演唱会尾声，Tyson再度升上舞台中央，令全场以为他将「破例encore」，欢呼声即时再推高！怎料舞台随即转为播放新歌《追 CHASING THE WIND》微电影预告片，画面一出全场「哗哗声」此起彼落，惊喜满泻，亦为演唱会首场划下圆满句号！