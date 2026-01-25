前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生

现年69岁的1979年港姐季军钟慧冰，其一生充满传奇色彩。今日她突然在IG上载一张躺在医院病床、鼻上插著喉管的照片，惊爆自己刚完成一项大型手术，切除了子宫、输卵管和卵巢，健康状况令人担忧。

钟慧冰插喉瞓病床照片曝光

从照片中可见，钟慧冰身穿病人服躺在床上，虽然笑著举起双手摆出V字胜利手势，但面色略显苍白，神情看似虚弱，始终是大手术过后，情况惹人关注。

钟慧冰IG亲述手术经过

钟慧冰在帖文中向关心她的人报平安，透露手术非常顺利：「我已经成功切除了那个不停长的子宫肌瘤、还有伴随著的子宫、输卵管和卵巢。」她更幽默地分享与好友林建明（大姐明）的对话，指对方开玩笑说：「太遗憾了，咁咪以后都无得生啦？」冰姐则风趣回应：「我话系、肯定无，不过就算咩都齐，我都唔会生得出。」

钟慧冰需全面停工休养

她表示手术后需要时间静养，待伤口痊愈后才能「重出江湖」，并预告其节目《冰姐的花样人生》可能会延期播出，希望大家见谅。她也提醒大家要注意保暖，身体健康。

钟慧冰曾患恶疾遇婚变

钟慧冰的人生可谓波澜壮阔。她早年曾患上罕见的「血管炎」，病情严重时一度导致半身瘫痪，但她凭著惊人意志力奇迹康复，亦大爆曾三度小产。在感情路上，她亦非一帆风顺，于怀孕初期惨遭丈夫背叛，最终离婚收场，独力抚养女儿林静莉。

钟慧冰遇雷曼事件事毕生积蓄

屋漏偏逢连夜雨，2008年雷曼兄弟爆煲，令钟慧冰损失惨重，几乎赔上所有积蓄，陷入经济困境，被迫全面复出幕前工作。不过，凭著其高学历和生意头脑，钟慧冰最终成功翻身，近年更购入复式豪宅，生活惬意。

