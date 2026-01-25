刘丹当众要求「龚水CP」锡锡：咀佢！张景淳生日获「老婆」吕慧仪送惊喜 暧昧互动全曝光

在TVB处境剧《爱．回家之开心速递》饰演「龚烨」的张景淳，与「熊若水」吕慧仪由情侣到夫妻演足8年，更被粉丝封为 「龚水CP」，深受观众欢迎。两人的绯闻传足多年，即使未有亲口承认恋情，但早已被公认是「一对」。前日（23日）是张景淳的45岁正日生日，获「老婆」长脚蟹吕慧仪送惊喜！

张景淳获「家人」庆生

工作中度过生日的张景淳，在IG分享生日影片及照片，并发文写道：「多谢买蛋糕，多谢大家一齐唱生日歌，多谢大家！希望大家永远喜欢爱回家，长长久久！让我哋一路陪著大家。」影片中众人正在为《爱．回家之开心速递》排戏，见到汤盈盈与刘永健突然捧着蛋糕出来，刘丹、单立文、周嘉洛、吕慧仪、滕丽名等一起配合唱生日歌，令寿星仔受宠若惊。

张景淳晒「老婆」合照放闪

唱完生日歌，突然听到刘丹搞笑地大叫：「咀佢。」而单立文亦大赞：「写晒名㖞！边个咁有心呀？」汤盈盈闻言即大大声说：「多谢蟹蟹。」明显蛋糕是由「老婆」吕慧仪特别安排。张景淳除了上载大合照外，还有「两公婆」的合照放闪，向「龚水CP」粉丝大派福利。不少网民亦纷纷留言向寿星仔送上生日祝福。

