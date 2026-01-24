陈松伶公开证实不育后老公反应 曾劝张铎：你仲有好多选择 剖白被呃身家、与家人决裂心路历程

陈松伶近年将事业重心转往内地，并与年轻九岁的老公张铎定居北京。为纪念入行40周年，陈松伶推出了新歌《松伶》，并在最近接受电台节目《星光背后》访问，罕有剖白自己一夜成名到身无分文，再到觅得真爱的人生经历。

陈松伶与家人决裂20年不相往来

1985年，年仅15岁的陈松伶因模仿叶蒨文而入行，凭借《天涯歌女》中「周璇」一角红透半边天，唱片销量更创下六白金的佳绩。然而，风光背后却是无尽的辛酸。为了坚持学业，她与家人产生误会，导致长达20年不相往来。忆及当年，她坦言：「唱歌拍戏都系被人安排，唔系由我控制。但读书我可以主导，努力读就考得好。」

事业上的打击接踵而至，她与合作多年的伙伴反目，最终身无分文，心灰意冷地离开香港。她形容当时的自己失去重心，感到好混乱，为了生计，她远赴上海拍剧，也正是在这个人生低谷，她遇上了生命中的另一半。

陈松伶遇张铎重拾幸福

在最黑暗的日子里，陈松伶庆幸得到了经理人陈淑芬的扶持。2005至2006年，她的父亲和外公相继离世，令她濒临崩溃。当时，陈淑芬邀请她参与《雪狼湖》的内地巡演，给了她一个喘息的空间。陈松伶说：「陈太的确系扶起我嘅人，佢其实知道我发生咗咩事，但从未问过。」这份恩情令她毕生难忘。

2006年，陈松伶在上海拍摄内地剧《血未冷》时，认识了现任丈夫张铎。当时，她并不知道张铎比自己小九岁，更一度因为年龄差距而想却步。然而，张铎的坚持打动了她：「未试过，点知？」事实证明，张铎的成熟稳重，正好能安抚她起伏的情绪，成为她最坚实的依靠。

陈松伶发现不育成最大遗憾

陈松伶与张铎于2007年开始拍拖，并在四年后结婚。然而，婚前检查却发现她无法生育，这对渴望拥有下一代的她来说，无疑是一个巨大的遗憾，「当时一知结果，我已经同佢讲，你仲有好多选择。」她曾想过放弃这段感情，但张铎却坚定地说：「我就系要我哋结婚。」甚至表示自己可以不喜欢小朋友，这份深情让陈松伶感动不已：「我真系觉得我识到一个好好嘅伴侣。」走过半生的风风雨雨，陈松伶如今已学会看淡人生的苦难。她将自己的经历写进新歌《松伶》，用歌声告诉大家，无论遇到多大的困难，都要相信「花开有时」。

