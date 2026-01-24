张学友演唱会丨学友跟过千歌迷近距离接触答谢支持 成功唱足324场直认不是休止符 难破契爷胡枫纪录但会尽力做

张学友今晚（24日）在红馆举行《60+巡回演唱会香港终章》最后一场，下午学友与工作人员在红馆外举行拜神仪式。未开始前，现场已集满过千粉丝，迫爆红馆外及对面马路，场面非常墟冚。约3点25分，戴著双口罩的学友乘坐驾抵达，落车后他即时向现场粉丝打招呼，一众粉丝亦即时起哄，随后他便向在场过百名工作人员挥手，更主动走到有份主办今次演唱会的英皇集团主席杨受成博士前拥抱对方。

学友跟歌迷互动超过10分钟

而完成仪式后，一向爱锡粉丝的学友再次走到他们前作近距离接触，期间粉丝不停送上礼物，而学友也去到每一个角落跟他们打招呼，而且更超过10分钟，期间不停有粉丝大叫「学友爱你」、「学友加油」，学友亦做出合十动作及不同手势、甚至是以鞠躬来答谢他们。

张学友分享尾场感受

跟粉丝互动完后，学友停下来，接受传媒访问，他指最后一场的心情只是「净系想做好佢，尽量做好今晚。」，问到现场有那么多粉丝来到支持他是否很感动？学友说：「好多谢佢哋，有啲其实见咗好多次，324场，我谂少咗佢哋任何一个都冇办法做得到，喺度多谢晒佢哋，冇谂住特别要破324场，不过系咁样发生咗，开心嘅，特别系喺呢个年纪，起码我觉得呢个唔系一个休止符，我哋可以继续向前。」对于有粉丝写著「70+」、「80+」和「90+」和「100+」，甚至不让他退休，学友即笑指胡枫也90多岁，自己如何破纪录？「讲系好容易，但做得到唔系一件好容易嘅事，不过都会尽力，因为我系真系钟意唱歌，真系想做，系好想做嘅！」