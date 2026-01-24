TVB富贵女星住内地酒店嬲到想瞓走廊？ 遇一情况深夜大控诉：真系要出街瞓

现年45岁的马来西亚拿督大千金庄思敏（Jacquelin），有指其家族资产估计约8亿元，家住山顶独立屋。去年10月，庄思敏在无预警「再婚」，与拍拖一年多的高级督察黄耀彬（Matthew）在峇里岛举行婚礼。不过，庄思敏透露并没有正在签纸注册，亦不打算生小朋友，更不打算补办婚宴，一切从简。婚后即继续投入工作的她，日前拍片投诉指入住内地的酒店房内温度高达28度，令她热到无法入睡，扬言热到想搬出走廊瞓！

庄思敏：热到一个点

庄思敏在IG及抖音分享短片，并写道：「点解酒店无冷气」为标题，她在片透露自己身处在广州佛山一间酒店房间，见她身穿一件颇厚的针织上衣，劳气地说：「 好疯癫呀！我昨晚竟然热到瞓唔著呀！出面8度，（拍片者：系呀，个玻璃系冻㗎！）而家室温系28度咁呀大佬，热到一个点㖞！」庄思敏表示明白北方地区天气寒冷，通常会开暖气，但亦会给客人选择，因应有来自不同地方客人的生活习惯，然后继续激动地说：「我嚟到广州佛山，竟然间酒店同我讲个房系无得调较冷气，只得暖气，出面系讲紧8度，但我现在室内系28度！」

庄思敏获网民建议裸睡

热到发滚的庄思敏再续说：「最嬲系咩？佢个走廊嘅冷气大过我间房，我同佢讲你唔需要多，只系畀返走廊温度我就得嘞，走廊嘅温度系完全舒服㗎，我依家系直头想拖张床出去瞓走廊呀，真系要出街瞓呀呢镬！」不少网民亦纷纷向她提出建议：「干脆脱衣服」、「直接开门瞓」、「即刻去买把风扇」等等，前东张女神黄颖君亦身同感受，并留言表示：「I got you！关暖气开窗以为好啲，点解地板都系自动发热嘅！」而体育主持庄琬晴也曾遇上同样经历：「我有次去首尔都有咁嘅经历，仲要开唔到窗」，庄思敏亦深表同情，并以喊样emoji公仔回复对方。

