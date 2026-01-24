Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李嘉欣赴英探留学儿子？趁机密会移英女星 与乐坛猛人索妻罕同框二人状态曝光

影视圈
更新时间：16:00 2026-01-24 HKT
发布时间：16:00 2026-01-24 HKT

「大美人」李嘉欣（Michele）与富商许晋亨一向疼爱儿子许建彤（Jayden），近日她飞往英国伦敦，疑探望正在当地留学的儿子。身在伦敦的她亦不忘与好友相聚，并在IG分享与著名音乐人雷颂德的模特儿太太梁家玉的合照，尽显闺密情谊。

李嘉欣皮肤白皙紧致

从李嘉欣的IG贴文可见，她与梁家玉在伦敦一家餐厅见面。相中，李嘉欣身穿粉色撞黑色的毛衣，皮肤白皙紧致，美貌十年如一日，散发著优雅气质。她身旁的梁家玉则以型格的灰色针织背心配搭白恤衫，笑容灿烂。

相关阅读：55岁李嘉欣豪门阔太生活写意 为顶级名媛闺密庆生个个家世显赫 低调装扮艳压全场

李嘉欣与梁家玉叙旧

李嘉欣在帖文中写道：「Catching up like yesterday, ladies's endless fun topics. Good to see you my friend.（像昨天一样畅谈，女士们有无尽的有趣话题。很高兴见到你，我的朋友。）」字里行间流露出与好友久别重逢的喜悦。梁家玉的丈夫雷颂德也留言大赞：「Looking great both of you!!（你们看起来都很棒！）」

梁家玉近年已随丈夫雷颂德移居英国。她的人生经历丰富，曾勇敢面对癌症并成功战胜病魔，也曾经历离婚。如今在英国展开新生活，与好友李嘉欣在他乡聚首，实属难得。这次聚会不仅是两位冻龄美女的合体，更是好友间温馨情谊的见证。

相关阅读：李嘉欣日本银座被偷拍毫不知情  下意识做「不雅」动作呈真实状态  网民：咁样仲系咁靓

李嘉欣家姐荣升奶奶豪车列阵娶新抱？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
22小时前
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
好去处
23小时前
黄大仙上邨19楼惊现神秘房 网民面青疑凶宅 房署解画爆出真正用途｜Juicy叮
黄大仙上邨19楼惊现神秘房 网民面青疑凶宅 房署解画爆出真正用途｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「失婚金像影后」洗尽铅华担梯务农  惊人状态曝光被质疑曾做医美  情路坎坷单身多年
「失婚金像影后」洗尽铅华担梯务农  惊人状态曝光被质疑曾做医美  情路坎坷单身多年
影视圈
7小时前
佘诗曼2亿身家留给3位毕生摰爱？激动罕谈生儿育女  羡慕富贵闺密拥美满家庭
佘诗曼2亿身家留给3位毕生摰爱？激动罕谈生儿育女  羡慕富贵闺密拥美满家庭
影视圈
8小时前
大律师陆伟雄提醒市民，接获怀疑追债电话时应向相关机构查证。
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
港闻
2026-01-23 03:00 HKT
凿穿楼板网红装修师傅身份曝光 记者查询咁回应 事发影片流出嚣张爆粗：「楼上点做关你Ｘ事！」｜Juicy叮
02:51
凿穿楼板网红装修师傅身份曝光 记者查询咁回应 事发影片流出嚣张爆粗：「楼上点做关你Ｘ事！」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
中央军委副主席张又侠、参谋长刘振立，涉严重违纪违法被查。
中央军委副主席张又侠、参谋长刘振立 涉严重违纪违法被查
即时中国
1小时前
金价狂飊 饰金每两升至5.5万 80后太太心思思卖嫁妆「非常心动！」 专家吁留意两大因素
投资理财
11小时前