李嘉欣赴英探留学儿子？趁机密会移英女星 与乐坛猛人索妻罕同框二人状态曝光

「大美人」李嘉欣（Michele）与富商许晋亨一向疼爱儿子许建彤（Jayden），近日她飞往英国伦敦，疑探望正在当地留学的儿子。身在伦敦的她亦不忘与好友相聚，并在IG分享与著名音乐人雷颂德的模特儿太太梁家玉的合照，尽显闺密情谊。

李嘉欣皮肤白皙紧致

从李嘉欣的IG贴文可见，她与梁家玉在伦敦一家餐厅见面。相中，李嘉欣身穿粉色撞黑色的毛衣，皮肤白皙紧致，美貌十年如一日，散发著优雅气质。她身旁的梁家玉则以型格的灰色针织背心配搭白恤衫，笑容灿烂。

李嘉欣与梁家玉叙旧

李嘉欣在帖文中写道：「Catching up like yesterday, ladies's endless fun topics. Good to see you my friend.（像昨天一样畅谈，女士们有无尽的有趣话题。很高兴见到你，我的朋友。）」字里行间流露出与好友久别重逢的喜悦。梁家玉的丈夫雷颂德也留言大赞：「Looking great both of you!!（你们看起来都很棒！）」

梁家玉近年已随丈夫雷颂德移居英国。她的人生经历丰富，曾勇敢面对癌症并成功战胜病魔，也曾经历离婚。如今在英国展开新生活，与好友李嘉欣在他乡聚首，实属难得。这次聚会不仅是两位冻龄美女的合体，更是好友间温馨情谊的见证。

