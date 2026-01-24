李佳芯离巢TVB受富商力捧 获前港姐牵线强势进军影坛 伯乐开腔认豪掷8亿打造电影王国

现年43岁的视后李佳芯（Ali），自去年宣布离开效力多年的TVB、回复自由身后，事业动向一直备受关注。她先是积极转型，不仅开设YouTube频道与粉丝互动，更自组工作室，密密接洽各类工作，展现出独立发展的强大决心。正当外界好奇她的下一步时，日前传出李佳芯将强势进军电影界。据悉，赏识她的伯乐，正是前港姐徐淑敏（现名徐菁遥、Suki）商人老公黄浩。

徐淑敏老公黄浩亲解合作内幕

日前有报导指，黄浩对李佳芯的演艺潜力抱持极高评价，已签订了三部电影的合约，而据指黄浩雄心勃勃，称看好香港电影市场的未来，计划逆市豪掷近8亿港元资金打造属于自己的「电影王国」，而李佳芯主演的系列作品，将成为他宏大蓝图中的「头炮」之作，足见他对李佳芯的重视与信心。

黄浩在回应传媒查询时亦大方分享了个中细节。他透露，这次能与李佳芯结缘，全赖太太徐淑敏从中牵线。原来黄浩本身早已是李佳芯的粉丝，曾观看过她在TVB时期主演的多部剧集，对其演技留下深刻印象，而基于这份欣赏，双方很快便展开了合作协商。黄浩表示，当时为表诚意，他特意带同三位将会合作的导演与李佳芯会面，而三位导演在看过李佳芯的作品后，同样对她青睐有加，最终双方顺利过签订了三部电影的合约。

黄浩更进一步透露，去年李佳芯与黎诺懿远赴马来西亚拍摄剧集《义和》期间，他曾亲自飞往当地，与李佳芯会面并商讨合作蓝图。目前，初步敲定的计划中，李佳芯将会参演由国际知名摄影师兼导演夏永康执导的电影，制作团队更计划横跨韩国及新加坡进行拍摄，规格堪称国际级。

黄浩逆市豪掷近8亿元港元

报导更指出，黄浩将会牵头在美国、香港及新加坡三地成立一个大型电影基金，预计总投资额将超过一亿美元（折合近8亿港元）。然而，近年香港电影市场持续低迷，不少戏院相继结业，业界甚至以「超级寒冬」来形容当前的困境。在如此严峻的市场环境下，黄浩依然决心逆流而上，他以投资作比喻，形容现时的电影市场就像楼价或股市的低谷，而自己的举动则是「低位入市」，看准了未来的反弹潜力。除了担任投资者，他更会亲力亲为，深度参与剧本创作，务求打造出叫好又叫座的作品。他期望，旗下首部作品，一部以警察故事为题材的电影，能在今年第四季顺利开拍。

