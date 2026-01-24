江美仪性感睡袍照回馈网民 《名媛望族》霸气对白被制铃声疯狂洗版 「黑丝旋风」再度刮起睇到眼凸

由刘松仁、杨怡（杨茜尧）、陈玉莲、马国明、吴卓羲、江美仪、王浩信和韩马利主演的TVB台庆剧《名媛望族》，故事讲述二、三十年代的香港，饰演大状「钟卓万」的刘松仁与四位太太的名门事，钟家因各房明争暗斗而引发家族情仇的故事。虽然集数已经是13年前的作品，但至今仍然是不少人的集体回亿，近日在剧中饰演三姨太「易懿芳」江美仪完美演绎以英语与刘松仁的对骂，被网民疯狂洗版。

饰演「钟卓万」刘松仁在剧中有四位太太，分别是饰演元配的「顾心兰」韩马利、二太「尔嫣」陈玉莲、三太「易懿芳」江美仪与及四太「康子君」杨茜尧，同时还有「赵丹丹」贾晓晨做情人，当年剧集播出时，江美仪除了「大家闺秀式发烂渣」的演出外，以黑丝性感造型诱惑刘松仁的一幕，同样备受注目，更令江美仪自此得到「黑丝仪」的称号。

在剧中江美仪饰「易懿芳」因为不满「钟卓万」刘松仁娶戏子出身的「康子君」杨茜尧入门，直言「康子君」杨茜尧家底不符合钟家媳妇嘅要求：「我哋三位太太都系名门望族，大姐书香世代，二姐前清格格，我阿爸系银行家，你要娶个戏子做四姨太，你唔使旨意啊！」「钟卓万」刘松仁以英文闹二太江美仪不要呼呼喝喝，「易懿芳」江美仪即瞪大眼连续说出三句英文对白：「I don't give a damn！」、「I'll shout as I please!」、「As if I care!」张力十足地还击刘松仁，想不到这一幕多年后竟被网民疯狂洗版，有人说：「学英文一定要揾江美仪 I don’t give a damn !」江美仪亲自回复：「其实我英文麻麻哋架！I go to school by bus. My name is Siu Ming.」甚至有网民将对白改作电话铃声并分享到社交媒体：「太入脑⋯我决定整埋iPhone 铃声，日日可以听三姨太Yvonne把声。」。江美仪看到帖文留言表示：「哗！多谢你呀！」

热爆Threads的江美仪今日（24日）再派福利，她贴身穿睡袍晒长腿的相片并说：「星期六放下福利先！ Have a nice weekend everyone! #江美仪 #名媛望族 #银行家の女 #我阿爸系银行家。」又再惹来不少网民留言，有人说：「佢当然好有实力啦。亚视时期已经睇佢！」、「我虽然错过了你的青春期，但绝不能错过你的更年期。」、「强烈要求美仪姐要再着黑丝。」、「黑C！黑C！我系女都觉得三姨太正呀。」、「呢套剧集你做得好好，呢套剧我翻睇咗三次，好好睇。」其实当年一度失宠的「易懿芳」江美仪为了讨好「钟卓万」刘松仁，穿上吊带黑丝袜大跳「艳舞」兼及出惹火甫士情挑刘松仁，两人随后热吻倒进梳化惹人联想，当时剧集播出后，一度成为热话，江美仪更得到「黑丝仪」的称号，她曾称庆幸对手是有默契的刘松仁：「我冇谂过黑丝诱惑咁爆，拍嘅时候着眼点真系唔系对丝袜，我最弱系跳舞，最怕跳出嚟会唔自然咋。松哥收到剧本后喺YouTube揾咗十条有关艳舞嘅片畀我睇，步伐、衣着同表情都逐条分开叫我跟住参考做。」

