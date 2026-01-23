廖子妤首夺影后感意外 与古天乐一同获奖很梦幻 恨多同老板合作：乜关系角色都好

廖子妤日前凭《像我这样的爱情》获香港电影评论学会颁发影后奖项，这是她首次夺得影后殊荣，亦令她感到很意外，表明拍每个作品都出尽力，因为太钟意演戏。还有今次与古天乐一同获奖感觉很梦幻，她笑言：「还要是古生恭喜我先，之后到他攞影帝，我都即恭喜他，（古生有甚么奖励？）希望可以同老板一齐拍戏，未来想有更多合作机会。」问是否想同古生演情侣？她笑说：「有点惊他，以前小时候钟意他，现在他是老板感觉真的很不同，如果演师徒也不错，什么关系角色也好，但拍亲热戏却未谂过。」

廖子妤羡慕Yanny婚礼简单又浪漫

日前她出席Yanny（陈颖欣）澳洲的婚礼上接到花球，问是否意味好事近？她称已经第二次接到花球，还反问接两次花球会否嫁不出？她对结婚表示随缘，又指，曾经拍戏被花球丢中脸被刮伤流血，所以对接花球存有阴影。她说与男朋友卢镇业有谈论过婚事，也向着结婚方向计划，羡慕Yanny有个简单又浪漫的婚礼，并表示要努力揾钱。