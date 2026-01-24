张翼和谈中年转行：一日未死仲有机会 由私人保镖变演员以为骗案丨独家

曾任职执法人员的张翼和（Jonas），机缘巧合下进身演艺圈，参与了多个广告、电视剧及电影。他除了是一位演员，更是懂得武术的健身教练，又因为前度女友而钻研下厨，开设了私房菜，百足咁多爪。提到中年才转行，成为一位演员，他表示：「唔好将自己定位乜年纪先，有得变可能仲有新机会。」

张翼和坦言无心插柳下而入行参与多个广告，他说：「当年有人揾我做私人保镖，就辞职试下新轨道，做咗一段时间，有一日个客入咗间舖头睇嘢，我就喺门口等佢，咁啱有位小姐递咗张卡片畀我，话有个广告好想揾我拍。起初以为街头骗案，畀张卡片托朋友调查一下，原来是一间历史悠久的大广告公司，跟住就去casting，唔觉意入咗行。」继而有朋友找他拍电影演飞虎队人员踏上演员之路。谈到对演戏可觉有难度，他觉得演戏不难，反而面对现场好多人，对住镜头演戏才难，「我好好彩有大约8年时间做过机场特警，好多时游客见到会影相，习以为常有镜头对住自己，所以将以前经验代入去演戏。」

因前度女友钻研下厨

近年香港电影行业处于寒冬时期，张翼和透露在疫情时入行机会反而多了，「由疫情到依家都话社会气氛唔好，未封关时亦指经济唔好，但偏偏𠮶时我最多广告同工作。我觉得做好自己先，机会系要有准备先有资格同人哋倾，边度有嘢做就去边度。」现实中他除了做健身教练又懂得武术，也是厨艺了得之人，更开设私房菜，可谓「瓣瓣掂」。谈到人到中年转行会否特别困难，张翼和笑说：「一日未死，唔好将自己定位乜年纪先，有得变可能仲有新机会。」当笑问他为何学下厨，他笑言因前度女友煮嘢难食，觉得对方浪费食物，于是开始钻研下厨，疫情期间一班人又难以聚会吃饭，所以开私房菜。

此外，最近张翼和有份参演内地短剧《极限露营》外，更被投资方睇中，在短剧《错位时空的交锋》担正男主角之一，故事以时空交错为主题，戏中的他扮演私家侦探追捕「雨夜屠夫」，更穿越时空，分别会为角色扮演30岁及50岁时期。