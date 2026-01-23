王菲前夫李亚鹏自爆罹患淋巴癌  欠巨债生解脱念头：大不了拜拜  二次检查惊人结果出炉

王菲前夫、内地演员李亚鹏近年深受债务问题困扰，然而他所创立的「嫣然天使儿童医院」近期亦传出营运困难。屡遭逆境的李亚鹏，日前在直播中更惊爆自己被诊断患上淋巴癌，坦言当时非但不怕，甚至有「大不了拜拜」的解脱想法，其心理状态令人忧虑。之后李亚鹏再度检查，其结果亦告出炉。

李亚鹏爆患淋巴癌

李亚鹏在直播中透露，他早前到一间肿瘤医院进行癌症早期筛检，数日后竟收到讯息，指「我的胃里面有淋巴癌」。面对这突如其来的噩耗，加上当时正为医院的欠租问题奔波，李亚鹏直言并没有时间感到害怕，反而产生了「解脱了也好，大不了拜拜」的念头。外界猜测，他或许因长年背负巨额债务，身心俱疲，才会在面对癌症威胁时，出现如此负面的想法。

李亚鹏患癌虚惊一场

李亚鹏第二次详细检查，却出现峰回路转的变化，结果显示身体并无大碍，仅是「一点炎症」。李亚鹏形容这次经历「是一种玄学」，虽然只是虚惊一场，但其消极的心态已引起网民的广泛关注。

李亚鹏指李嫣「像她妈」

除了分享健康状况，李亚鹏亦罕有地提及与前妻王菲所生的女儿李嫣。他回忆起2013年与王菲分开后，曾带女儿到丽江度假，当时他准备了大量利是（红包）让大家抢，豪爽的作风却被女儿提醒要「搂著点」，意指要精打细算。

李亚鹏6字藏跟前妻关系玄机？

李亚鹏笑称，女儿在金钱观念上与自己阔绰的个性截然不同，反而「像她妈（王菲）不像我」。这句说话随即引发网民热议，不少人认为，这句无心的玩笑，正正揭示了他与王菲虽然离婚多年，但关系并未交恶，依旧保持著友好。

