陈百祥开猛火力狂寸邓兆尊：佢老窦叻啫  列3点证双方级数有别  指买楼买法拉利不看价钱

现年76岁的「叻哥」陈百祥，近日出席公开活动时，不改其敢言本色，除了大谈与已故巨星张国荣（哥哥）的往事，更将矛头直指另一位城中名人邓兆尊，大数3点狠批对方，言谈间尽显其身家丰厚的自信，火药味十足。

陈百祥寸邓兆尊靠父荫

当被问及被指拥有15亿身家的邓兆尊时，陈百祥显得不以为然，更直言邓兆尊只是「佢老窦叻」，而非他自己有本事。 叻哥狂寸表示，「邓兆尊系因为老窦叻先有咁多，唔系因为佢叻有几多」，并指自己、谭咏麟、曾志伟的身家是「自己揾」，能力上远胜方。陈百祥还暗示自己的财力远非邓兆尊可比，豪言自己买楼、买林宝坚尼、法拉利等奢侈品，从来不用看价钱。 他更透露自己身家全由太太黄杏秀管理，笑言自己是「食软饭」，指自己「买乜做乜」，就会叫黄杏秀付钱。

陈百祥：「我哋系两样嘢」

谈及事业，陈百祥更显意气风发，指自己做一场直播就有八位数字的薪酬，并反问：「有无人请过邓兆尊做直播？」 他直指两人根本是「两样嘢嚟」。陈百祥直指自己早已揾够，并表示自己25岁时破过一次产后，所有投资都赚钱，包括将集资千多万的「东方魅力」，做到三十几亿市值。

陈百祥指张国荣似女仔？

除了火爆言论，陈百祥亦罕有地谈及对已故巨星张国荣的印象。他形容哥哥与好友谭咏麟及钟镇涛的阳刚气质截然不同，思维较为阴柔。叻哥表示「佢对我嚟讲我觉得佢好似女仔」，需要他去「锡住」。但他强调哥哥聪明绝顶，但当年并未察觉对方有任何情绪问题，表示「由头到尾都冇嘢」，更觉得他生活「都几开心」。早前他拍片表示，在张国荣离世前一个月，曾获邀到其家中作客，当时哥哥更慷慨地将家中三十多条锦鲤全部送给他。 叻哥指，哥哥的离世，连那些锦鲤也仿佛有感应，一同死去，这段往事令他印象深刻。

