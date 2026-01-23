陈伟霆超模老婆惊爆产后身体出问题 何穗揭需开刀再做手术 体会「从未有过的脆弱」
更新时间：14:30 2026-01-23 HKT
40岁的陈伟霆（William）与内地超模何穗绯闻传出多时，二人一直未有认爱。但在去年10月陈伟霆与何穗突然一同报喜诞下一子，分享一家三口合照，宣布已婚消息。何穗成为人母后，近日接受时尚杂志访问时，自爆产后身体出现一问题，要再度做手术。引起网民关注，一度登上热搜。
何穗学育儿知识
何穗近日受访时，透露自己与大部分新手妈妈一样，学习做一名母亲，虽然早已预习很多育儿知识，但在照顾孩子的过程中，仍要面对许多未知的无措，加上荷尔蒙的波动，令何穗不时产生出无力和挫败感。
何穗提到坐月结束后曾去复诊，惊现子宫内积存瘀血，需要做第二次手术，何穗得悉后体会到从未有过的脆弱。已年届36岁的何穗，又提及年龄敏感话题，她坦言自己没有年龄焦虑，虽然对模特来说生命力是更重要，却生命力不仅包括专业精神和自我认知，还代表能否对社会带来正向的影响力。
陈伟霆消瘦现驼背
陈伟霆与何穗早在2021年传绯闻，男方曾表示自己思想传统，不会接受未婚生子，在公开婚讯时却双喜临门。陈伟霆曾在访问上，透露一切是在计划之中并非意外，亦不想将小朋友藏起来，因此公开已婚消息。陈伟霆早前被指脸颊消瘦，颈部前倾又驼背，引起不少网民担忧其健康状况。
