前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？

现年34岁的吴嘉仪（阿七），2015年加入TVB，其后在2022被钦点担任综艺《开心无敌奖门人》「奖老」一职，成功入屋。去年1月阿七吴嘉仪宣布离巢，与TVB结束9年多宾主关系，其后转型做「街市KOL」，更风雨不改「开工」直播带货，但近日她竟自爆遭受网络欺凌，受到强烈精神胁迫及要胁投诉！

吴嘉仪继续做自己

日前阿七吴嘉仪在IG的限时动态发文写道：「你有你投诉，我有我做自己」并指自己长期受到人身攻击、不实诽谤，并提出四大指控，指被斥「话我丑人多八怪」 已经去到场场人身攻击」；又指控她「有自费单据，话我自己掏银包送礼物系唔公平」、甚至「话我年纪大，年龄歧视」、还有「话我用加货鼓令你只耳有问题」等莫须有罪名。

相关阅读：34岁前TVB女星晒性感温泉浴照 侧身展示立体丰满上围 三点式泳照喷血指数爆灯

吴嘉仪被人身攻击

之后阿七吴嘉仪又发文指出对方恶行：「不断以言语胁迫因为唔根据她/他个人要求，就投诉到我被开除，造成本人沉重精神压力。」她再发文指自己不愤怒，是忧伤，并强调现时工作顺利，不用担心，只是想制止网络欺凌，并劝对方回头是岸。对于个别人士涉及持续人身攻击及不实诽谤，阿七吴嘉仪表示若对方行为持续，会征询律师专业意见，采取法律行动。

相关阅读：34岁前TVB索人妻大解放！晒水著展露波涛汹涌好身材 离巢后出入街市返工