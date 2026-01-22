「富贵花旦」陈滢豁出去超性感  丰满上围撑爆闪钻低胸战衣  妩媚眼神加黑丝极煞食

现年36岁的TVB上位花旦陈滢（Jeannie），不仅演艺事业发展顺遂，其富裕的家庭背景和贵气十足的形象也一直是大众焦点。向来舍得花费的她，早前曾透露为了心头好，不惜用尽信用卡限额，成功入手一个炒价达三十万的Hermès手袋，其富贵生活令人羡慕。

陈滢金发配妩媚眼神煞食

近日，陈滢再次成为镁光灯的焦点，她在IG上载了数张参加活动时的性感造型照片及影片，其惊艳状态引来网民热烈讨论。从照片和影片中可见，陈滢化上精致的妆容，一头金色长发配上妩媚的眼神，整个人神采飞扬，美不胜收，散发出自信又迷人的光彩。

陈滢超低胸凸显丰满上围

不过，最吸睛的莫过于她一身精心搭配的性感装束。陈滢穿上了一件闪银色的低胸吊带上衣，上身布满了闪烁的钻饰，在灯光下显得格外耀眼。贴身的剪裁和超低胸的设计，完美地凸显了她丰满的上围和姣好的身材曲线，看起来既高贵又极具诱惑力。

陈滢穿上黑丝倍增性感魅力

而下半身的配搭更是将性感魅力推向极致。她穿上了一条白色高钗长裙，裙摆飘逸，但在走动间，裙子的高钗设计让她的修长美腿若隐若现。更令人惊喜的是，陈滢在长腿上穿上了薄薄的黑丝袜，为整个造型增添了一份神秘的诱惑感，令性感指数直线飙升，完美演绎了何谓高级的性感。

陈滢独居3千万豪宅

陈滢出身富贵，其亲生爸爸在她出生前已因脑瘤离世，后来妈妈改嫁陈姓商人故改名。陈滢小时候被妈妈她送往加拿大与婆婆居住，毕业后回流返港并加入娱乐圈，有指陈滢的继父在内地从事房地产生意，有商场大王之称，在广州有一幢6层楼高的商场，富家女的陈滢在2017年被爆出搬入价值3,ooo万的九龙汇翔道8号The Austin，享受独居女生的生活，陈滢在2019年首次在加拿大置业，花光四年积蓄付七位数字作首期，买楼送给外婆，以报答她牺牲了私人时间及自由养她的恩情。

