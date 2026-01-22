蔡思贝两年冇剧拍做孝顺女 妈妈撞样大美人林青霞极后生 传挞着猛人续过富贵生活

下个月将迎来35岁的蔡思贝，是2013年的港姐亚军，入行后备受TVB力捧，演出过不少剧集 ，2020年凭剧集《踩过界2》荣升视后，但她近年剧集产量大减，对上一套已是2024年播出的《飞常日志》，去年更自荐成功有份拍周星驰电影《女足》，但至今仍未知电影制作进度如何。下月将到广州举行音乐会的蔡思贝，趁有假期，做孝顺女带父母到「瑞士」食好西！

蔡思贝带父母吃特色芝士火锅

出名是圈中孝顺女的蔡思贝，昨日（21日）在IG分享与父母去特色餐厅食芝士火锅的影片，并以英文发文写道：「我们的『假瑞士假期』。」片段中的餐厅以瑞士传统避雪小木屋设计，非常有特色。蔡思贝除了与父母开开心心吃火锅之外，还跟爸爸一起打桌球，蔡爸爸球技相当不错，入球后还兴奋地举V字手势，十足小朋友一样，相当可爱。「球赛」结束后，两父女搞笑地互相鞠躬握手。

蔡思贝做电灯胆

照片中，见蔡思贝主动向父母送上抱抱，又晒而蔡妈妈母亲亦有从后揽住丈夫，一家人相处十分融洽，充满着爱，十分温馨。难怪蔡思贝留言写道「做电灯胆陪父母一起吃迟来的芝士火锅，天天吃，我爱芝士」。

蔡思贝妈妈被赞比女儿美

而蔡思贝晒出与妈咪的合照，不少网民将焦点落其妈咪样貌之上，指蔡妈妈又靓又后生，气质清丽脱俗，激似被公认为「大美人」的林青霞，而蔡思贝亦遗传了妈咪的优良基因，同样长得五官精致，难怪当年获果然不负港姐亚军之名，甚至有网民大赞蔡妈妈比女儿更美。

蔡思贝传获猛人照顾

蔡思贝近年参演剧集次数锐减，但仍能保富贵生活，有指她与猛人拍拖并获对方「开水喉」照顾，这位劲冧蔡思贝的幕后猛人，时常带她出席不同的场合及饭局，更用男方公司出的利是封派利是，收到利是的人都叫蔡思贝做「阿嫂」。据知蔡思贝对恋情极度保护，连男友身份都一直保密。

