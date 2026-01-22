Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王晶揭秘香港娱乐圈黑暗面 影帝曾遭枪威逼拍戏 200人围堵片场谂计带女星逃出

影视圈
更新时间：21:00 2026-01-22 HKT
发布时间：21:00 2026-01-22 HKT

70岁著名导演王晶近年在多个社交媒体拍片爆娱乐圈秘闻，近日影片提到娱乐圈与黑道之间的惊人内幕，王晶坦言自己曾亲身经历多次惊险交锋，连刘德华亦试过被强逼拍戏。

王晶：甚么妖魔鬼怪都看过

王晶开首先提起几宗枪击事件：「我40来岁，甚么妖魔鬼怪全都看过。在你公司门口一枪打死你，在永盛门口开了三枪，带著枪去跟刘德华的经理人要档期，把女孩绑走，十几个男的把一个女孩子打断了十根肋骨，甚么都有。」

王晶又分享亲身经历：「我拍戏那个地方，有一个小大哥吧，在那大排档吃饭、在喝酒，我们就在另外一边拍。他过来敬酒，那我就说『我拍戏不喝酒，就是对不起啊』。他就走了。转头他带著200多人下来，收保护费。」

王晶吃暗亏用钱解决麻烦

王晶指当时正跟钟楚红、张敏开工，担心生意外：「我在拍钟楚红跟张敏，然后我就跟钟楚红说：『待会有甚么事，我123，就上我的车，我开辆很厉害的跑车。你上我的车，我就撞开人走了，我不管的了，看我眼神办事。』」幸而甚么事也没有发生，但因为自己是制片而吃暗亏，最终要用钱解决麻烦，王晶坦言那个年代时有发生。

王晶又记得有一次在西贡拍戏，当中有成奎安（大傻），对方曾试过跟流氓起冲突，险些动手。之后成奎安到场开工，被流氓知道后召集人马揾他：「旁边的制片发现了，就上来跟我说。我说这个事情不能告诉大傻，不然他也叫一百几十人来，那就不用拍了今天晚上。可是不叫他们上来、把他打伤了，我怎么办？也是有问题。」

王晶曾试过被六人围殴

王晶为保障众人安全，便智取揾帮手：「我们看我们有多少人可以动员，在那个地方距离邵氏公司很近，邵氏有甚么武器全拿下来。就是如果我们走30个人出去也打不成的，他们会走的。另外再报警，然后他们派出几辆警车，绕了两三个圈，那帮人自动就散了，知道讨不了好处了。」

不过王晶亦试过被6人围殴：「我也被人家六个人打过，是五个人抓住我，然后一个人打了我一拳就跑了，就是交代嘛，很明显。因为我听过一个理论，就是我要打你两巴掌，我就得狮子搏兔，我要叫10个人过来打你两巴掌，你不会反抗的，因为你知道反抗会更惨，你就很容易地啪啪打完走，交代了。」

王晶分析教训取命分别

王晶解释如果对方只是想教训你，就会有很多人，相反要灭口，最多只会有2至4人：「因为当时香港黑道要杀人，就是两个到四个，跑路容易、走的时候容易。做完了你很大堆人，很容易有一两个落后被抓到的。你两个到四个，一动手动完了刀一扔，身上的衣服一脱就走了，都是这样做的。」

