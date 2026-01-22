Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《造星VI》7人男团正式出道 团名疑似爆光 1.25 Times Square揭开面纱

更新时间：15:45 2026-01-22 HKT
发布时间：15:45 2026-01-22 HKT

《全民造星》致力发掘与培育新一代演艺人才，为怀抱梦想的年轻人提供绽放舞台，透过歌舞比试与专业训练，选拔潜力新星，并为其开拓乐坛与影坛发展之路。随着《全民造星VI》比赛圆满结束，MakerVille今日于社交媒体释出一张预告图，图中央以一束聚光灯照亮「Debut stage」字样与节目标志，附有1月25日（星期日）下午2时在时代广场Times Square揭晓下一队触目新星正式出道！

新男团队名为「ZPOT」

有传MakerVille组成的7人新男团已定下正式名单，新男团队名为「ZPOT」，有网民透过知识产权署网站发现，MakerVille已为此商标提出申请，更在Instagram搜寻到全新帐号「zpot.weare」！而7人男团包括︰Bosco、Dave、Gordon、Marcus、牛牛和亚军Ian Hannz，原本是名单内的三金（荣柏鑫），最终没有入团，将由另一位参赛者Alvin Lai顶上。成员一如所料由Bosco和Dave做团胆，新歌亦已经录好，由徐浩监制，更找来姜涛御用排舞师Beep Lok为新歌排舞。

