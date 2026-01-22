钟镇涛章小蕙30岁女儿高调公开恋情 一动作证极甜蜜黐缠 生母早前曾力数阿B

62岁钟镇涛前妻章小蕙日前受访的影片，罕谈与前夫钟镇涛的婚姻，直言当年「恋爱脑」后悔结婚，又暗示被剥夺探望仔女的权利，剖白对一对子女的亏欠。钟镇涛为此暗寸前妻：「都已经30年前的事，这么多年都没有讲，为何要现在讲呢？」被章小蕙提到的女儿钟嘉晴，未有受到父母的问题影响，近日分享的生活片疑曝光恋情。

钟嘉晴随父钟镇涛生活

钟镇涛与章小蕙的女儿钟嘉晴自父母离婚后，钟嘉晴随爸爸钟镇涛生活，继母范姜素贞对钟嘉晴爱护有加，二人感情深厚。已经30岁的钟嘉晴样子甜美，遗传母亲妈章小蕙一双大眼，近日钟嘉晴拍片分享到IG，见到记录其玩雪、行街、做运动的画面，片尾更有高大型男出镜，钟嘉晴与男伴手拖手又相拥。

钟镇涛与前妻章小蕙近10年婚姻，于1996年爆出章小蕙与有妇之夫的制衣商人陈曜旻交往，钟镇涛与章小蕙又卷入1997年金融风暴，被指负债逾2亿元陷破产边缘，最终离婚收场。章小蕙离婚后，大仔钟嘉浚到美国升学，而女儿钟嘉晴在爸爸钟镇涛照顾下，与继母范姜素贞关系密切。

钟嘉晴感谢范姜付出

钟嘉晴曾在内地真人骚《妈妈你真好看》真情剖白，感激范姜的付出：「我妈妈她不是我的亲生妈妈，我妈妈她20几岁、30几岁的时候，是可以去完成自己的梦想的，但她没有这样做，现在很多坐在我们这边的女儿们，都是20加左右，我妈妈20几岁的时候就是在照顾我和我哥哥，瘦小的她是很辛苦的，我很想谢谢我妈妈。」范姜闻言感动落泪。

而章小蕙早前亮相内地主持鲁豫的访问时，谈及后悔与钟镇涛结婚，又因二人离婚，被剥夺探望子女的权利，导致一对仔女未能在完整的家庭中成长，感到心痛。

