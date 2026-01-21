刘青云夫妇云南旅游冇人认得？一原因被揭开巨星身份  郭蔼明一动作证夫妻结婚28年恩爱如昔

四届香港电影金像奖影帝、现年61岁的刘青云，向来以其精湛演技和极为低调的私生活闻名。他与爱妻郭蔼明结婚多年，一直是圈中公认的模范夫妻。近日这对恩爱夫妇被发现在云南大理、丽江等地旅游，二人一身朴实无华的打扮，竟然叫内地网民一时未能认出，这对巨星夫妇的确低调得过份。

刘青云讲广东话才被认出

旅程中，刘青云与58岁的妻子郭蔼明打扮得极度低调，从网民分享的相片可见，刘青云头戴棒球帽、身穿绿色羽绒外套配搭牛仔裤，而郭蔼明亦默契地穿上情侣款羽绒服。虽然二人衣著朴素，但依然容光焕发，精神饱满。有趣的是，正因为他们打扮太低调，有网民在当地偶遇时，竟一时未能认出眼前人就是大名鼎鼎的影帝，直到听到刘青云以他标志性的嗓音讲广东话，才惊觉自己与偶像擦身而过，并上前请求合照。面对热情的粉丝，刘青云全无架子，亲切地答应合照；见到粉丝手持两部相机，更问对方好不好用，尽显亲民本色。该粉丝更表示：「好像除了我就没有别人认出来刘青云先生了，旁边路人还在疑惑我为什么要和他合影，这下真成热心市民刘先生了」。

相关阅读：刘青云亲民滤镜碎裂？与郭蔼明游泰一原因「目露凶光」 现身平民餐厅神情凶狠掀讨论

刘青云郭蔼明极恩爱

刘青云与郭蔼明此次的云南之旅，再次向公众展示了他们坚定不移的爱情。在其中一张透过倒后镜拍下的合照中，可见二人「去到边都黐到实」，郭蔼明戴著太阳眼镜，在老公身旁比著V字手势，甜笑著依偎在刘青云身边，瞬间变成小鸟依人，而刘青云则一脸满足，享受著与爱妻的浪漫时光。这对影帝与前港姐冠军的组合，不仅外型上极具「夫妻相」，其数十年如一日的恩爱，更是羡煞一众网民，纷纷留言称赞他们是「平凡又真实的幸福」。

相关阅读：宣萱与刘青云激罕同台好尴尬？曾传与郭蔼明不和：唔系朋友 男方护花被指入电视城反击