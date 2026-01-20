黄宗泽获颁「年度实力男演员」直认好大压力 陈滢性感亮相盼观众看到演技进步 坤哥获颁「年度新人」

年度盛事《2025时尚之夜》昨晚于深圳湾文化广场举行，现场星光熠熠，云集不少红星，黄宗泽(Bosco)踏入新一年攞奖运劲旺，继攞完双料视帝后，再获颁「年度实力男演员」，陈滢就夺得「年度潜力演员」，吴业坤与苏丽珊则夺得「年度新人」。当晚可谓群星汇集，关晓彤、李晨、萨顶顶、林依晨、朱茵、段奕宏与王千源等有份出席，钟镇涛与女儿钟懿更担任表演嘉宾。

要比之前做得更好

Bosco以一袭黑色闪钻长拖尾大褛现身红地毡，展现闪耀时尚感十分吸晴，立即成为全场亮点，更在现场贴心地为主持人扇风，亲和力十足。提到他今次得到「年度实力演员」一奖，Bosco觉得意义重大：「因为提醒我下一部戏下一个角色，都要比之前做得更好，所以好大压力。」

陈滢今年将会播出两套剧

陈滢性感亮相，展现高贵独特的品味，对于获颁「年度潜力演员」，陈滢说：「可以得到呢个奖真系非常开心，对我嚟讲系一个好大鼓励，因为觉得自己一年一年逐步咁进步，希望自己做得更加好，今年将会播出两套剧，两个角色都好唔同，同我本人亦都好唔同，我用自己潜力去演好呢两个角色，所以都好期待大家见到我努力成果。」

坤哥与钟镇涛再相遇

至于坤哥与苏丽珊一同获颁「年度新人」奖，由内地演员李晨颁奖给他们，坤哥坦言第一次参与内地盛大的时尚活动，而且还可以从李晨手中攞到奖，感觉好开心，虽然入行多年都可以保持住做新人的初心去攞新人奖，尤其是同场跟B哥钟镇涛见面，对方是他参加《超级巨声2》的评判，今次能够以不同身份相遇，坤哥觉得是好神奇好正一件事。苏丽珊很高兴可以出席时尚之夜及得到年度新人奖：「对我来讲，我在演员这条路上永远都是新人，不断地学习中，昨晚看到很多精彩的表演，希望日后也可以吸收更多艺术养分，走出更时尚的个人风格！」