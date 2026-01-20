Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄宗泽获颁「年度实力男演员」直认好大压力 陈滢性感亮相盼观众看到演技进步 坤哥获颁「年度新人」

影视圈
更新时间：21:45 2026-01-20 HKT
发布时间：21:45 2026-01-20 HKT

年度盛事《2025时尚之夜》昨晚于深圳湾文化广场举行，现场星光熠熠，云集不少红星，黄宗泽(Bosco)踏入新一年攞奖运劲旺，继攞完双料视帝后，再获颁「年度实力男演员」，陈滢就夺得「年度潜力演员」，吴业坤与苏丽珊则夺得「年度新人」。当晚可谓群星汇集，关晓彤、李晨、萨顶顶、林依晨、朱茵、段奕宏与王千源等有份出席，钟镇涛与女儿钟懿更担任表演嘉宾。

要比之前做得更好

Bosco以一袭黑色闪钻长拖尾大褛现身红地毡，展现闪耀时尚感十分吸晴，立即成为全场亮点，更在现场贴心地为主持人扇风，亲和力十足。提到他今次得到「年度实力演员」一奖，Bosco觉得意义重大：「因为提醒我下一部戏下一个角色，都要比之前做得更好，所以好大压力。」

陈滢今年将会播出两套剧

陈滢性感亮相，展现高贵独特的品味，对于获颁「年度潜力演员」，陈滢说：「可以得到呢个奖真系非常开心，对我嚟讲系一个好大鼓励，因为觉得自己一年一年逐步咁进步，希望自己做得更加好，今年将会播出两套剧，两个角色都好唔同，同我本人亦都好唔同，我用自己潜力去演好呢两个角色，所以都好期待大家见到我努力成果。」

坤哥与钟镇涛再相遇

至于坤哥与苏丽珊一同获颁「年度新人」奖，由内地演员李晨颁奖给他们，坤哥坦言第一次参与内地盛大的时尚活动，而且还可以从李晨手中攞到奖，感觉好开心，虽然入行多年都可以保持住做新人的初心去攞新人奖，尤其是同场跟B哥钟镇涛见面，对方是他参加《超级巨声2》的评判，今次能够以不同身份相遇，坤哥觉得是好神奇好正一件事。苏丽珊很高兴可以出席时尚之夜及得到年度新人奖：「对我来讲，我在演员这条路上永远都是新人，不断地学习中，昨晚看到很多精彩的表演，希望日后也可以吸收更多艺术养分，走出更时尚的个人风格！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
6小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
14小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
10小时前
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
2小时前
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
5小时前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
7小时前
六合彩｜连续4期无人中 今晚搅珠 头奖4000万（附八大幸运号码）
六合彩︱头奖4000万搅珠出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
1小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
沙田两车相撞 一司机昏迷被困获救 送院不治
00:31
沙田两车相撞 48岁男司机昏迷被困 送院不治
突发
53分钟前