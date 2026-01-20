梁洛施罕谈与前度影片被疯传 曾对婚姻有憧憬因一事决心退出 不后悔为爱放弃：再来还是这样选

37岁梁洛施（Isabella）曾经有个一段轰烈爱情，在事业崭露头角之际未婚诞下3个儿子，分别是大仔李长治和一对孖仔李长轩和李长亨，分手后3个仔跟随梁洛施生活。单身多年的梁洛施在去年终爆出新恋情，被拍下与内地导演兼演员马浴柯十指紧扣拍拖，梁洛施笑容满面，展露甜蜜满足的表情。

梁洛施的感情世界再被关注

梁洛施早年曾接受内地主持鲁豫的访问，当时罕有地谈昔日的一段情，对于当年为爱情不惜放弃一切，梁洛施直言没有后悔并说：「我爱他就是爱他，就这么简单，回头望我没有后悔，而且因为我知道我是，一旦我选择了，我就继续走。」梁洛施也坦言若重来一次，她还是会这样选择。这段访问近日翻hit，梁洛施的感情世界再被关注。

梁洛施自认「恋爱脑」未有后悔

自认是「恋爱脑」梁洛施称当年妈妈亦有为这段情作出提醒，不过她听不进去：「我从小到大，我的人生是我自己掌控的，我做的每一个决定，后果是好是坏，我自己承担，现在回想，我还是会这样选择。我很喜欢小孩子，很想自己的家庭，那个时候我觉得碰到一生挚爱，很有安全感，便奋不顾身的，他是很富有，但我没有这样想，就是我爱他就是爱他，外面的声音很复杂，但我不会再意别人怎么说，我觉得没那么夸张。」梁洛施亦坦承有憧憬过结婚这个问题：「在那个时候当然想，但是不能强求，因为他太受女人欢迎了，我不能接受不了，所以我想活得有底气。」

梁洛施称分手后曾经很崩溃

梁洛施又称分手后曾经很崩溃：「那段时间不开心，情绪上不开心，心理上那个状态，真的围绕了好几年，我花了很长时间走出来，才能真正地面对和接受。」结果梁洛施差不多用了7年的时间才走出来，现在与孩子的爸爸关系很好：「相处得挺好的，就是父母关系。」经历过后，梁洛施放下童年的不快经历：「我接受以前的种种经历，从挫折中慢慢地去领悟，我领悟了不要执着，有时执着会无形对你不利，所以有时候我觉得要放轻松，上天是自有安排。」

