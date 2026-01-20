日剧女王米仓凉子涉毒案出现逆转？遭日本警方函送细节曝光 曾认住家遭搜索

《女医神Doctor X》50岁日剧女王米仓凉子去年10月陷入涉毒丑闻，事隔多月米仓凉子首度打破沉默发声，承认住所确实有执法机构进行过搜查并明言：「这件事已经告一段落。」

不过事情又有新发展，今日（20日）最新消息指出，米仓凉子因涉嫌违反日本《麻药取缔法》，遭到函送侦办。东京地方检察厅预计将就后续处分进行研议。

米仓凉子因涉嫌违反《麻药取缔法》遭函送法办

今日有日本传媒报道，米仓凉子因涉嫌违反《麻药取缔法》等罪名，遭函送法办。据了解，关东信越厚生局麻药取缔部去年掌握线索，米仓凉子疑似与一名阿根廷籍男性友人一同涉及非法药物，随后搜索两人住处。搜索过程中，当局查扣疑似药物的物品，经鉴定后确认为违法药物。

米仓凉子阿根廷籍男子据信已出境

虽然米仓凉子的阿根廷籍男子据信已出境，但麻药取缔部为了厘清药物归属，以及是否为共同持有等状况，持续以立案为前提进行调查。米仓凉子在2025年12月曾透过经理人公司官网发表声明，承认住家遭搜查一事属实，将持续配合调查，并称相关程序已暂告一段落。东京地检在收到移送资料后，预计将慎重研议后续的处分，相关人士强调，目前仅属调查阶段，实际处分结果仍需以检方判断为准。

