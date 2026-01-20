Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日剧女王米仓凉子涉毒案出现逆转？遭日本警方函送细节曝光 曾认住家遭搜索

影视圈
更新时间：12:10 2026-01-20 HKT
发布时间：12:10 2026-01-20 HKT

《女医神Doctor X》50岁日剧女王米仓凉子去年10月陷入涉毒丑闻，事隔多月米仓凉子首度打破沉默发声，承认住所确实有执法机构进行过搜查并明言：「这件事已经告一段落。」

不过事情又有新发展，今日（20日）最新消息指出，米仓凉子因涉嫌违反日本《麻药取缔法》，遭到函送侦办。东京地方检察厅预计将就后续处分进行研议。

相关阅读：米仓凉子沉默数月终开腔！首认了「住家遭搜索」仍会持续配合 明言：已经告一段落

米仓凉子因涉嫌违反《麻药取缔法》遭函送法办

今日有日本传媒报道，米仓凉子因涉嫌违反《麻药取缔法》等罪名，遭函送法办。据了解，关东信越厚生局麻药取缔部去年掌握线索，米仓凉子疑似与一名阿根廷籍男性友人一同涉及非法药物，随后搜索两人住处。搜索过程中，当局查扣疑似药物的物品，经鉴定后确认为违法药物。

米仓凉子阿根廷籍男子据信已出境

虽然米仓凉子的阿根廷籍男子据信已出境，但麻药取缔部为了厘清药物归属，以及是否为共同持有等状况，持续以立案为前提进行调查。米仓凉子在2025年12月曾透过经理人公司官网发表声明，承认住家遭搜查一事属实，将持续配合调查，并称相关程序已暂告一段落。东京地检在收到移送资料后，预计将慎重研议后续的处分，相关人士强调，目前仅属调查阶段，实际处分结果仍需以检方判断为准。

相关阅读：日剧女王米仓凉子惊传涉毒 与男友爱巢被爆藏有多项违禁药物 遭警搜查后即飞欧洲玩失踪

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
17小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
20小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
17小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
18小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
1小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
19小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
5小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
3小时前