Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李璨琛教坏细路？同7岁大女公然做一事被指江湖味浓 网民：之后就教佢饮酒

影视圈
更新时间：23:00 2026-01-20 HKT
发布时间：23:00 2026-01-20 HKT

现年50岁的李璨琛与老婆梁志莹（Sophia）结婚13年，两人育有分别7岁的大女李元元（Lucy）以及快将3岁的细女李斐斐（Sucy）。大女Lucy凭住鬼马兼可爱的性格，深受网民及广告商欢迎，两姊妹的IG账号亦有超过54万Followers，妈咪梁志莹亦不时分享两姊妹的有趣生活日常。近日妈咪Sophia又更新了一条爸爸与Lucy在餐厅猜枚的影片，两父女拳来拳往，网民直指李元元有江湖味。

李璨琛父女拳来拳往

影片中的Lucy与爸爸李璨琛一齐猜「one two」枚，更齐声讲出「one two 吱吱渣」，人仔细细的Lucy手势相当敏捷，脑筋亦很灵活，并跟着节奏与爸爸来回猜了几板，各不相让。输方要接受惩罚，当Lucy猜赢即伸手轻轻打向爸爸脸上，画面相当搞笑。接着，输了的Lucy就被爸爸轻搔腹部，然后Lucy就揽住身旁的妹妹Sucy，画面有爱。在旁边拍片的妈咪梁志莹即说道：「晏昼猜枚，真系不得之了！」。

相关阅读：Lucy细妹右脚离奇骨裂 无表面伤痕X光片呈不解之谜 LU妈：差少少就断

李璨琛父女猜枚好有型？

妈咪梁志莹亦发文写道：「其实李元元同学已经识猜one two， 15 20，锄大D，大话骰同埋打麻雀 #李门特别训练 #欢迎较劲」。不少网民都留言大赞Lucy聪明，并将是「新一代枚后」，又笑言：「Lucy 充满江湖味」，甚至指：「两父女猜枚成件事好有型呀」、「好好！下一步就要训练佢酒量！」等，而蔡卓妍亦留了四个爆笑的表情符号。

相关阅读：6岁Lucy丧咳影响睡眠意外跌倒撞爆嘴 李璨琛做厅长照顾囡囡展现父爱

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
6小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
14小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
10小时前
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
2小时前
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
5小时前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
7小时前
六合彩｜连续4期无人中 今晚搅珠 头奖4000万（附八大幸运号码）
六合彩︱头奖4000万搅珠出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
1小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
沙田两车相撞 一司机昏迷被困获救 送院不治
00:31
沙田两车相撞 48岁男司机昏迷被困 送院不治
突发
57分钟前