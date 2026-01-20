李璨琛教坏细路？同7岁大女公然做一事被指江湖味浓 网民：之后就教佢饮酒

现年50岁的李璨琛与老婆梁志莹（Sophia）结婚13年，两人育有分别7岁的大女李元元（Lucy）以及快将3岁的细女李斐斐（Sucy）。大女Lucy凭住鬼马兼可爱的性格，深受网民及广告商欢迎，两姊妹的IG账号亦有超过54万Followers，妈咪梁志莹亦不时分享两姊妹的有趣生活日常。近日妈咪Sophia又更新了一条爸爸与Lucy在餐厅猜枚的影片，两父女拳来拳往，网民直指李元元有江湖味。

李璨琛父女拳来拳往

影片中的Lucy与爸爸李璨琛一齐猜「one two」枚，更齐声讲出「one two 吱吱渣」，人仔细细的Lucy手势相当敏捷，脑筋亦很灵活，并跟着节奏与爸爸来回猜了几板，各不相让。输方要接受惩罚，当Lucy猜赢即伸手轻轻打向爸爸脸上，画面相当搞笑。接着，输了的Lucy就被爸爸轻搔腹部，然后Lucy就揽住身旁的妹妹Sucy，画面有爱。在旁边拍片的妈咪梁志莹即说道：「晏昼猜枚，真系不得之了！」。

李璨琛父女猜枚好有型？

妈咪梁志莹亦发文写道：「其实李元元同学已经识猜one two， 15 20，锄大D，大话骰同埋打麻雀 #李门特别训练 #欢迎较劲」。不少网民都留言大赞Lucy聪明，并将是「新一代枚后」，又笑言：「Lucy 充满江湖味」，甚至指：「两父女猜枚成件事好有型呀」、「好好！下一步就要训练佢酒量！」等，而蔡卓妍亦留了四个爆笑的表情符号。

