Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

39岁前TVB女星白色比坚尼晒「优质股」 玲珑曲线一览无遗性感程度爆灯

影视圈
更新时间：11:00 2026-01-20 HKT
发布时间：11:00 2026-01-20 HKT

现年39岁的前TVB女星朱智贤自离开电视台后，生活过得越来越写意，心态也似乎迎来了「大解放」。近日，她在IG分享多张在高级度假村拍摄的性感泳装照片，分享外游叹世界时光，网民纷纷聚焦到她的好身材上！

朱智贤晒玲珑有致好身材

照片中，朱智贤身穿一套纯白色比坚尼，在无边际泳池中尽情享受阳光与碧海蓝天。其中一张照片，她从水中回眸一笑，散发出自信迷人的魅力；另一张则是她背对镜头，张开双臂拥抱大海，展现出优美的背部线条和玲珑有致的身材，画面充满了自由自在的氛围，亦凸显她保养得宜的健美体态。

相关阅读：朱智贤「贱男情夫」黎振烨苦等6年终有剧拍  曾做保安再追演艺梦  剖析跟太太关系：佢好支持我

朱智贤肥咗照食唔戒口

从朱智贤的帖文内容可知，她在度假村享受一个「2日1夜perfect vacation」。她对度假村的无边际泳池景色赞不绝口，形容其为「真系一绝」。她亦坦率地写道：「PS: 我知而家嘅我系真系肥咗嘅，不过我都系坚持唔会戒口」，大方承认自己体重增加，但依然选择享受美食，不会因此节食。这种坦然面对身材变化的态度，与其中一张她拿著汉堡准备大快朵颐的照片互相呼应。照片中她盘腿坐在躺椅上，面前摆著汉堡、薯条等美食，脸上挂著满足的笑容，完美演绎了她「享受当下，美食至上」的生活哲学，与许多时刻需要维持纤瘦身材的女星形成鲜明对比。

相关阅读：朱智贤陷偷食风波事业一落千丈 受一病症困扰失重要资产 疯狂减肥不幸走光

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
15小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
19小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
15小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
5小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
17小时前
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
影视圈
12小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
4小时前
麦道朗 (图) 将在星期日沙田客串一天，当日举行两场一级赛，骑者已经卜定骑「举步生风」及「浪漫勇士」。
麦道朗周日客串卜定恶马
马圈快讯
18小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
18小时前