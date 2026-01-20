39岁前TVB女星白色比坚尼晒「优质股」 玲珑曲线一览无遗性感程度爆灯

现年39岁的前TVB女星朱智贤自离开电视台后，生活过得越来越写意，心态也似乎迎来了「大解放」。近日，她在IG分享多张在高级度假村拍摄的性感泳装照片，分享外游叹世界时光，网民纷纷聚焦到她的好身材上！

朱智贤晒玲珑有致好身材

照片中，朱智贤身穿一套纯白色比坚尼，在无边际泳池中尽情享受阳光与碧海蓝天。其中一张照片，她从水中回眸一笑，散发出自信迷人的魅力；另一张则是她背对镜头，张开双臂拥抱大海，展现出优美的背部线条和玲珑有致的身材，画面充满了自由自在的氛围，亦凸显她保养得宜的健美体态。

朱智贤肥咗照食唔戒口

从朱智贤的帖文内容可知，她在度假村享受一个「2日1夜perfect vacation」。她对度假村的无边际泳池景色赞不绝口，形容其为「真系一绝」。她亦坦率地写道：「PS: 我知而家嘅我系真系肥咗嘅，不过我都系坚持唔会戒口」，大方承认自己体重增加，但依然选择享受美食，不会因此节食。这种坦然面对身材变化的态度，与其中一张她拿著汉堡准备大快朵颐的照片互相呼应。照片中她盘腿坐在躺椅上，面前摆著汉堡、薯条等美食，脸上挂著满足的笑容，完美演绎了她「享受当下，美食至上」的生活哲学，与许多时刻需要维持纤瘦身材的女星形成鲜明对比。

